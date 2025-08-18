Боливия се насочва към балотаж на президентските избори, като центристкият сенатор Родриго Пас и десният бивш президент Хорхе „Туто“ Кирога ще се изправят един срещу друг след резултат, който изненада предварителните социологически проучвания.

При преброени 90% от бюлетините от неделния вот, Националният избирателен съвет (CNE) обяви, че Пас е спечелил 31 процента от гласовете, докато Кирога е на второ място с 27 процента.

Пас, 57-годишен представител на Християндемократическата партия, е изненадващ фаворит. Той е син на бившия президент Хайме Пас Самора, който управляваше страната от 1989 до 1993 година.

Роден в Испания по време на изгнанието на семейството си между 1964 и 1982 година, политическата кариера на Пас започва като депутат през 2002 година. По-късно той е кмет и губернатор на родния си регион Тариха. Пас придоби умерена популярност с напредването на кампанията.

Хорхе „Туто“ Кирога, на 65 години, от коалицията „Алианса Либре“, е вторият кандидат, който отива на балотаж. Кирога, който вече три пъти неуспешно се е кандидатирал за президент, заемаше президентският пост от 2001 до 2002 година. Той довърши последната година от мандата на бившия военен диктатор Уго Банзер, след като Банзер подаде оставка поради рак на белите дробове.

„Боливия каза на света, че искаме да живеем в свободна нация. Това е историческа нощ“, заяви Кирога на публично събитие след обявяването на предварителните резултати.

Социологическите проучвания широко прогнозираха, че Самуел Дория Медина — 66-годишен бизнесмен с център-дясна ориентация — ще се състезава срещу Кирога във втория кръг. Въпреки това Медина, който вече има три неуспешни опита за президент, завърши на трето място. Останалите петима кандидати в надпреварата, включително левият Андроник Родригес, изостанаха значително.

И двамата водещи кандидати обещаха да се дистанцират от икономическия модел, наложен от управляващата партия „Движение за социализъм“ (MAS). Според част от боливийците именно този модел е причина за настоящата икономическа криза в страната, характеризираща се с недостиг на щатски долари, непрекъснато почакване на разходите за живот и продължителни периоди на недостиг на гориво поради зависимостта от вноса.