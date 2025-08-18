Китай разкритикува Германия в понеделник, предупреждавайки Берлин за "подстрекаване на конфронтацията и увеличаване на напрежението", след като германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Пекин е "все по-агресивен" в Азиатско-тихоокеанския регион.
По време на посещението си в Япония, Йохан Вадефул заяви, че Китай многократно е отправял заплахи за "едностранна промяна на статуквото и промяна на границите в своя полза", позовавайки се на действията на Китай в Тайванския проток и Южнокитайско море.
"Всяка ескалация в този чувствителен център на международната търговия ще има сериозни последици за глобалната сигурност и световната икономика", заяви Вадефул след разговори с японския си колега Такеши Ивая.
В изявление, публикувано в неделя преди Вадефул да отпътува за обиколка в Япония и Индонезияв, се казва, че Китай "все повече утвърждава регионалното си превъзходство и по този начин поставя под въпрос принципите на международното право"."
"Все по-агресивното поведение на Китай в Тайванския пролив и Източно и Южнокитайско море. Тук са заложени основните правила на нашето глобално съжителство“, заяви Вадефул пред журналисти на летището в Хамбург. Той добави, че действията на Китай имат последици и за Европа.
Говорителят на китайското външно министерство Мао Нин отговори в понеделник, като заяви на редовна пресконференция, че ситуацията в Източно и Южнокитайско море "остава като цяло стабилна."
"Призоваваме съответните страни да уважават регионалните държави, да решават въпросите чрез диалог и консултации и да защитават общия интерес на мира и стабилността, вместо да подбуждат конфронтация и да увеличават напрежението", каза тя в отговор на въпрос за коментар относно изказването на Вадефул.
"Въпросът за Тайван е вътрешен въпрос на Китай," добави тя.
Подкрепа за „военна машина“
В съвместно изявление за пресата в Токио, Вадефул също критикува „подкрепата на Китай за руската военна машина“ в Украйна.
"Без нея, агресивната война срещу Украйна нямаше да бъде възможна. Китай е най-големият доставчик на стоки с двойна употреба за Русия и най-добрият клиент на руския петрол и газ" каза Вадефул.
Той също така заяви, че предстоящите разговори в понеделник между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери са от решаващо значение за гаранциите за сигурността на Киев.
Срещата на Тръмп в петък с руския му колега Владимир Путин в Аляска "даде ясно да се разбере, че за справедлив и траен мир Москва трябва най-накрая да действа. Докато това не се случи, натискът върху Русия трябва да бъде засилен, включително с увеличаване на помощта за Украйна", каза Вадефул.
Разговорите в понеделник във Вашингтон са за установяване на "елементите на договореното решение по пътя към справедлив мир за Украйна", каза той.
"Твърдите гаранции за сигурност са от решаващо значение за това. Защото Украйна трябва да бъде в състояние да се защитава ефективно дори след прекратяване на огъня и мирното споразумение."
Китай подкрепя всички усилия за мир
На свой ред Китай призова „всички страни“, участващи в мирните преговори във Вашингтон, насочени към прекратяване на войната в Украйна, да постигнат „възможно най-скоро“ споразумение .
"Надяваме се, че всички страни и заинтересовани страни ще участват в мирните преговори своевременно и ще постигнат справедливо, трайно, обвързващо и приемливо мирно споразумение с всички страни възможно най-скоро", каза Мао Нин.”
Помолен да коментира срещата на върха в Аляска, Мао каза: "Китай подкрепя всички усилия, благоприятстващи мирното уреждане на конфликта и се радва да види, че Русия и САЩ поддържат контакт, подобряват отношенията си и насърчават процеса за политическото уреждане на кризата в Украйна."