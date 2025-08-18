Китай разкритикува Германия в понеделник, предупреждавайки Берлин за "подстрекаване на конфронтацията и увеличаване на напрежението", след като германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Пекин е "все по-агресивен" в Азиатско-тихоокеанския регион.

По време на посещението си в Япония, Йохан Вадефул заяви, че Китай многократно е отправял заплахи за "едностранна промяна на статуквото и промяна на границите в своя полза", позовавайки се на действията на Китай в Тайванския проток и Южнокитайско море.

"Всяка ескалация в този чувствителен център на международната търговия ще има сериозни последици за глобалната сигурност и световната икономика", заяви Вадефул след разговори с японския си колега Такеши Ивая.

В изявление, публикувано в неделя преди Вадефул да отпътува за обиколка в Япония и Индонезияв, се казва, че Китай "все повече утвърждава регионалното си превъзходство и по този начин поставя под въпрос принципите на международното право"."

"Все по-агресивното поведение на Китай в Тайванския пролив и Източно и Южнокитайско море. Тук са заложени основните правила на нашето глобално съжителство“, заяви Вадефул пред журналисти на летището в Хамбург. Той добави, че действията на Китай имат последици и за Европа.

Говорителят на китайското външно министерство Мао Нин отговори в понеделник, като заяви на редовна пресконференция, че ситуацията в Източно и Южнокитайско море "остава като цяло стабилна."

"Призоваваме съответните страни да уважават регионалните държави, да решават въпросите чрез диалог и консултации и да защитават общия интерес на мира и стабилността, вместо да подбуждат конфронтация и да увеличават напрежението", каза тя в отговор на въпрос за коментар относно изказването на Вадефул.

"Въпросът за Тайван е вътрешен въпрос на Китай," добави тя.

Подкрепа за „военна машина“

В съвместно изявление за пресата в Токио, Вадефул също критикува „подкрепата на Китай за руската военна машина“ в Украйна.