Украйна предложи да закупи американско оръжие на стойност 100 милиарда долара, финансирано от европейски съюзници, като част от план за осигуряване на гаранции за сигурност от САЩ след мирно споразумение с Русия, съобщи Financial Times.
Според документ, споделен със съюзниците и цитиран от изданието, предложението включва също сделка за производство на дронове на стойност 50 милиарда долара с американски партньори.
Пакетът беше разпространен преди срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.
Предложението на Киев е насочено към подчертаване на икономическите ползи за американската индустрия, което е в съответствие с акцента на Тръмп върху икономическите предимства.
На въпрос за бъдеща помощ, Тръмп заяви пред репортери: "Ние не даваме нищо. Ние продаваме оръжие."
Документът подчертава, че "устойчивият мир трябва да се основава не на отстъпки и безплатни подаръци за [руския президент Владимир] Путин, а на силна рамка за сигурност, която ще предотврати бъдеща агресия."
Украйна отхвърли руско предложение за замразяване на фронтовата линия в замяна на изтегляне на войски от части на Донецк и Луганск, предупреждавайки, че подобни отстъпки биха могли да позволят на Москва да навлезе по-дълбоко в страната.
Германският канцлер Фридрих Мерц, говорейки заедно със Зеленски и Тръмп във Вашингтон, заяви, че примирието трябва да бъде първата стъпка.
"Не мога да си представя, че следващата среща ще се проведе без примирие," каза той, призовавайки за по-голям натиск върху Москва.
Украинският документ също така призовава Русия да компенсира Киев за военните щети, потенциално чрез 300 милиарда долара замразени руски активи, държани в западни страни.
Документът настоява, че всяко облекчаване на санкциите трябва да бъде обвързано с изпълнението на мирното споразумение от страна на Москва.
Кадри, излъчени по руските медии, които се подиграват с лидерството на Тръмп, бяха цитирани в документа като доказателство, че Кремъл остава несериозен относно мирните усилия.
Предложенията идват дни след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, където американският президент заяви, че е постигнат "голям напредък", но призна, че не е постигнато споразумение за прекратяване на конфликта.