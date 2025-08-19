Украйна предложи да закупи американско оръжие на стойност 100 милиарда долара, финансирано от европейски съюзници, като част от план за осигуряване на гаранции за сигурност от САЩ след мирно споразумение с Русия, съобщи Financial Times.

Според документ, споделен със съюзниците и цитиран от изданието, предложението включва също сделка за производство на дронове на стойност 50 милиарда долара с американски партньори.

Пакетът беше разпространен преди срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

Предложението на Киев е насочено към подчертаване на икономическите ползи за американската индустрия, което е в съответствие с акцента на Тръмп върху икономическите предимства.

На въпрос за бъдеща помощ, Тръмп заяви пред репортери: "Ние не даваме нищо. Ние продаваме оръжие."

Документът подчертава, че "устойчивият мир трябва да се основава не на отстъпки и безплатни подаръци за [руския президент Владимир] Путин, а на силна рамка за сигурност, която ще предотврати бъдеща агресия."

Украйна отхвърли руско предложение за замразяване на фронтовата линия в замяна на изтегляне на войски от части на Донецк и Луганск, предупреждавайки, че подобни отстъпки биха могли да позволят на Москва да навлезе по-дълбоко в страната.