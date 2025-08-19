ПОЛИТИКА
Украйна иска подписване на оръжеен договор със САЩ като гаранция за сигурност
Киев предлага масови покупки на американско оръжие и споразумение за дронове, за да осигури рамка за мир след войната, съобщи Financial Times.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски посещава завода за боеприпаси „Скрантън“ в Скрантън, Пенсилвания, САЩ. [Архивно фото] / Reuters
преди 10 часа

Украйна предложи да закупи американско оръжие на стойност 100 милиарда долара, финансирано от европейски съюзници, като част от план за осигуряване на гаранции за сигурност от САЩ след мирно споразумение с Русия, съобщи Financial Times.

Според документ, споделен със съюзниците и цитиран от изданието, предложението включва също сделка за производство на дронове на стойност 50 милиарда долара с американски партньори.

Пакетът беше разпространен преди срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

Предложението на Киев е насочено към подчертаване на икономическите ползи за американската индустрия, което е в съответствие с акцента на Тръмп върху икономическите предимства.

На въпрос за бъдеща помощ, Тръмп заяви пред репортери: "Ние не даваме нищо. Ние продаваме оръжие."

Документът подчертава, че "устойчивият мир трябва да се основава не на отстъпки и безплатни подаръци за [руския президент Владимир] Путин, а на силна рамка за сигурност, която ще предотврати бъдеща агресия."

Украйна отхвърли руско предложение за замразяване на фронтовата линия в замяна на изтегляне на войски от части на Донецк и Луганск, предупреждавайки, че подобни отстъпки биха могли да позволят на Москва да навлезе по-дълбоко в страната.

Германският канцлер Фридрих Мерц, говорейки заедно със Зеленски и Тръмп във Вашингтон, заяви, че примирието трябва да бъде първата стъпка.

"Не мога да си представя, че следващата среща ще се проведе без примирие," каза той, призовавайки за по-голям натиск върху Москва.

Украинският документ също така призовава Русия да компенсира Киев за военните щети, потенциално чрез 300 милиарда долара замразени руски активи, държани в западни страни.

Документът настоява, че всяко облекчаване на санкциите трябва да бъде обвързано с изпълнението на мирното споразумение от страна на Москва.

Кадри, излъчени по руските медии, които се подиграват с лидерството на Тръмп, бяха цитирани в документа като доказателство, че Кремъл остава несериозен относно мирните усилия.

Предложенията идват дни след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, където американският президент заяви, че е постигнат "голям напредък", но призна, че не е постигнато споразумение за прекратяване на конфликта.

