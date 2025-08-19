Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял с руския президент Владимир Путин и че се подготвя среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски на място, което предстои да бъде определено.

„Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Уиткоф координират с Москва и Киев,“ каза Тръмп в понеделник, добавяйки, че „всички са много щастливи от възможността за постигане на мир между Русия и Украйна.“

Той посочи, че след очакваната двустранна среща между Путин и Зеленски, „ще проведем друга среща, тристранна, с мен и двамата президенти.“

Източник, запознат с разговора, съобщи на агенция AFP, че Путин е изразил готовност пред Тръмп да се срещне със Зеленски.

Разговорът се е провел по време на пауза в преговорите на Тръмп в Белия дом с европейски лидери, няколко дни след срещата му на върха в Аляска с Путин.

От своя страна Зеленски заяви, че Украйна подкрепя усилията на Тръмп да „спре войната между Русия и Украйна и да намери дипломатически път за нейния край,“ като потвърди готовността си да участва в тристранна среща на върха.

Той благодари на Тръмп „за усилията му да спре убийствата“ и заяви, че Украйна е готова да проведе избори, след като бъдат постигнати сигурност и мир.