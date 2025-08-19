Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял с руския президент Владимир Путин и че се подготвя среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски на място, което предстои да бъде определено.
„Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Уиткоф координират с Москва и Киев,“ каза Тръмп в понеделник, добавяйки, че „всички са много щастливи от възможността за постигане на мир между Русия и Украйна.“
Той посочи, че след очакваната двустранна среща между Путин и Зеленски, „ще проведем друга среща, тристранна, с мен и двамата президенти.“
Източник, запознат с разговора, съобщи на агенция AFP, че Путин е изразил готовност пред Тръмп да се срещне със Зеленски.
Разговорът се е провел по време на пауза в преговорите на Тръмп в Белия дом с европейски лидери, няколко дни след срещата му на върха в Аляска с Путин.
От своя страна Зеленски заяви, че Украйна подкрепя усилията на Тръмп да „спре войната между Русия и Украйна и да намери дипломатически път за нейния край,“ като потвърди готовността си да участва в тристранна среща на върха.
Той благодари на Тръмп „за усилията му да спре убийствата“ и заяви, че Украйна е готова да проведе избори, след като бъдат постигнати сигурност и мир.
Зеленски също така отбеляза, че „сега имаме възможност да закупим оръжия от Съединените щати, и това е много важно за осигуряване на гаранции за сигурност и превъоръжаване на украинската армия.“
По-рано в понеделник Тръмп публикува в Truth Social, призовавайки Киев да се откаже от усилията си да си върне Крим и от кандидатурата си за членство в НАТО.
Европейски опасения
Зеленски отговори в X, че „Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила, а президентът Тръмп притежава тази сила.“
Германският канцлер Фридрих Мерц, говорейки след срещата във Вашингтон, заяви, че „това са решаващи дни за Украйна“ и изрази съмнение дали „Путин ще има смелостта да присъства на среща на върха със Зеленски.“
Мерц приветства обявлението на Тръмп за гаранции за сигурността на Украйна, като заяви, че очакванията от преговорите „не само бяха изпълнени, но и надминати,“ и подчерта, че „цяла Европа трябва да участва в гаранциите за сигурността на Украйна.“