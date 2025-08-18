ПОЛИТИКА
„Не ви искаме тук“: Австралия отмени визата на крайнодесен израелски политик
Австралия няма да приема хора, които идват в страната, за да "сеят разделение", заяви министърът на вътрешните работи.
(Архив) Симча Ротман, чиято партия е част от управляващата коалиция на Нетаняху, разговаря с израелския десен екстремистки министър Итамар Бен-Гвир. / Reuters
18 август 2025

Австралийското правителство анулира визата на крайнодесен израелски политик в понеделник, малко преди планираното му турне с лекции — ход, който организаторите на събитията определиха като „жестоко антисемитски“.

Симча Ротман, чието политическо движение е част от управляващата коалиция на израелския премиер Бенямин Нетанях, е трябвало да говори на събития, организирани от Австралийската еврейска асоциация.

Но министърът на вътрешните работи на Австралия, Тони Бърк, заяви, че страната му няма да приеме хора, които идват, за да "сеят разделение".

"Ако идвате в Австралия, за да разпространявате послания на омраза и разделение, не ви искаме тук. Австралия ще бъде страна, в която всеки може да бъде в безопасност и да се чувства в безопасност." заяви той.

Препоръчано

Като автоматично условие при анулирането на визата, Ротман няма да може да пътува до Австралия в продължение на три години.

Главният изпълнителен директор на Австралийската еврейска асоциация, Робърт Грегъри заяви, че целта на посещението на Ротман е била "да покаже солидарност с еврейската общност в Австралия, която е изправена пред вълна от антисемитизъм."

"Посещението по никакъв начин не беше свързано с текущите събития в Близкия изток", написа той в социалните мрежи.

Грегъри определи отмяната на визата на Ротман като "жестоко антисемитско действие" и обвини австралийското правителство, че е "обсебено" от насочване срещу еврейската общност и Израел.

