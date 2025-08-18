Австралийското правителство анулира визата на крайнодесен израелски политик в понеделник, малко преди планираното му турне с лекции — ход, който организаторите на събитията определиха като „жестоко антисемитски“.

Симча Ротман, чието политическо движение е част от управляващата коалиция на израелския премиер Бенямин Нетанях, е трябвало да говори на събития, организирани от Австралийската еврейска асоциация.

Но министърът на вътрешните работи на Австралия, Тони Бърк, заяви, че страната му няма да приеме хора, които идват, за да "сеят разделение".

"Ако идвате в Австралия, за да разпространявате послания на омраза и разделение, не ви искаме тук. Австралия ще бъде страна, в която всеки може да бъде в безопасност и да се чувства в безопасност." заяви той.