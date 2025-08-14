Серия от нападения срещу пакистанската полиция от страна на терористи доведе до смъртта на петима полицаи и раняването на осем в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва, съобщиха официални лица.

Имаше четири нападения, като три от тях доведоха до жертви сред полицаите в четвъртък, съобщиха от полицията.

Повечето жертви и ранени са резултат от едно нападение в района Горен Дир, когато въоръжени мъже нападнаха полицейски ван рано сутринта в четвъртък.

Трима полицаи загинаха, а седем бяха ранени по време на рутинен патрул, заяви полицейският служител Исмаил Хан.

В предградие на Пешавар, Хасан Хел, въоръжени мъже откриха огън срещу полицейски участък с автоматично оръжие.