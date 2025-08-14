Серия от нападения срещу пакистанската полиция от страна на терористи доведе до смъртта на петима полицаи и раняването на осем в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва, съобщиха официални лица.
Имаше четири нападения, като три от тях доведоха до жертви сред полицаите в четвъртък, съобщиха от полицията.
Повечето жертви и ранени са резултат от едно нападение в района Горен Дир, когато въоръжени мъже нападнаха полицейски ван рано сутринта в четвъртък.
Трима полицаи загинаха, а седем бяха ранени по време на рутинен патрул, заяви полицейският служител Исмаил Хан.
В предградие на Пешавар, Хасан Хел, въоръжени мъже откриха огън срещу полицейски участък с автоматично оръжие.
Един полицай загина, а друг беше ранен при престрелка, съобщи началникът на полицията в Пешавар, Касим Али Хан.
Две други нападения през нощта бяха насочени към полицейски контролни пунктове в района Ладжбок в Долен Дир, където беше убит полицейски служител, и в района Банну, където не бяха докладвани жертви.
Техрик-и-Талибан Пакистан (TTP), терористична групировка в Пакистан, води борба срещу държавата от 2007 г., с цел да свали правителството и да го замени със своя версия на ислямския закон.
Нападенията се увеличиха, след като TTP прекрати примирието с пакистанското правителство в края на 2022 г.
През 2024 г. терористичната групировка извърши 335 нападения в цялата страна, при които загинаха 520 души, според Пакистанския институт за изследвания на мира, независима организация.