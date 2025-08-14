СВЯТ
2 мин. четене
Терористични атаки срещу пакистанската полиция убиха петима и раниха осем служители
Техрик-и-Талибан Пакистан (TTP), терористична групировка в Пакистан, пое отговорност за атаките.
Пакистан отрича обвиненията на Индия за спонсориране на тероризъм. / AP
14 август 2025

Серия от нападения срещу пакистанската полиция от страна на терористи доведе до смъртта на петима полицаи и раняването на осем в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва, съобщиха официални лица.

Имаше четири нападения, като три от тях доведоха до жертви сред полицаите в четвъртък, съобщиха от полицията.

Повечето жертви и ранени са резултат от едно нападение в района Горен Дир, когато въоръжени мъже нападнаха полицейски ван рано сутринта в четвъртък.

Трима полицаи загинаха, а седем бяха ранени по време на рутинен патрул, заяви полицейският служител Исмаил Хан.

В предградие на Пешавар, Хасан Хел, въоръжени мъже откриха огън срещу полицейски участък с автоматично оръжие.

Един полицай загина, а друг беше ранен при престрелка, съобщи началникът на полицията в Пешавар, Касим Али Хан.

Две други нападения през нощта бяха насочени към полицейски контролни пунктове в района Ладжбок в Долен Дир, където беше убит полицейски служител, и в района Банну, където не бяха докладвани жертви.

Техрик-и-Талибан Пакистан (TTP), терористична групировка в Пакистан, води борба срещу държавата от 2007 г., с цел да свали правителството и да го замени със своя версия на ислямския закон.

Нападенията се увеличиха, след като TTP прекрати примирието с пакистанското правителство в края на 2022 г.

През 2024 г. терористичната групировка извърши 335 нападения в цялата страна, при които загинаха 520 души, според Пакистанския институт за изследвания на мира, независима организация.

