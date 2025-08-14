Израелската армия е разрушила над 300 домове в квартал Зейтун в Газа през последните три дни, което Гражданската защита определи като умишлено насочване към цивилни жилищни райони.

Махмуд Басал, говорител на Гражданската защита в Газа, заяви в сряда, че израелските сили са извършили тежки нападения в Зейтун, като са се фокусирали върху сгради с пет или повече етажа.

Той добави, че използваните експлозиви са причинили срутване на околните структури, като някои домове са били разрушени, докато жителите все още са били вътре.

"Разрушенията бяха извършени без предварително предупреждение, а интензивният обстрел попречи на спасителните екипи да достигнат до ранените," каза Басал.

Кварталът Зейтун, разположен в централната част на Газа, е бил многократно атакуван от Израел по време на насилието.

Последната вълна от разрушения е част от това, което палестинските официални лица описват като продължаващия план на Израел за окупация, целящ обезлюдяване и унищожаване на цивилната инфраструктура в анклава.

Екипите на Гражданската защита съобщиха за трудности при достигането до много от местата поради продължаващия обстрел, което поражда опасения, че хора все още са затрупани под развалините.