Израел унищожава над 300 домове в квартал Зейтун в Газа за три дни
Гражданска защита съобщава, че разрушенията са насочени към многоетажни сгради и са оставили жертви под развалините.
Началникът на Генералния щаб на Израел Еял Замир одобрява концепцията за окупацията на Газа. / AP
14 август 2025

Израелската армия е разрушила над 300 домове в квартал Зейтун в Газа през последните три дни, което Гражданската защита определи като умишлено насочване към цивилни жилищни райони.

Махмуд Басал, говорител на Гражданската защита в Газа, заяви в сряда, че израелските сили са извършили тежки нападения в Зейтун, като са се фокусирали върху сгради с пет или повече етажа.

Той добави, че използваните експлозиви са причинили срутване на околните структури, като някои домове са били разрушени, докато жителите все още са били вътре.

"Разрушенията бяха извършени без предварително предупреждение, а интензивният обстрел попречи на спасителните екипи да достигнат до ранените," каза Басал.

Кварталът Зейтун, разположен в централната част на Газа, е бил многократно атакуван от Израел по време на насилието.

Последната вълна от разрушения е част от това, което палестинските официални лица описват като продължаващия план на Израел за окупация, целящ обезлюдяване и унищожаване на цивилната инфраструктура в анклава.

Екипите на Гражданската защита съобщиха за трудности при достигането до много от местата поради продължаващия обстрел, което поражда опасения, че хора все още са затрупани под развалините.

Очевидци разказват, че цели блокове са били напълно разрушени в части от Зейтун.

Геноцидът на Израел в Газа

Израелското насилие в Газа, което започна през октомври 2023 г., е довело до смъртта на над 61,700 палестинци, почти половината от които са жени и деца, според местните здравни власти.

Разрушаването на домове е оставило стотици хиляди без дом, като много от тях са принудени да се подслонят в пренаселени палатки или повредени сгради.

Международният наказателен съд издаде заповеди за арест през ноември миналата година срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

Израел също е изправен пред дело за геноцид в Международния съд на ООН.

Международни хуманитарни организации многократно предупреждават, че мащабното унищожаване на цивилна собственост в Газа от страна на Израел нарушава международното право, което забранява колективното наказание и насочването към цивилна инфраструктура.

