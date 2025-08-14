Съветът за сигурност на ООН отхвърли обявяването от страна на паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF) на паралелна управляваща власт в Судан, предупреждавайки, че това застрашава единството, териториалната цялост и регионалната стабилност на страната.

„Членовете на Съвета за сигурност отхвърлиха обявяването на създаването на паралелна управляваща власт в районите, контролирани от Силите за бърза подкрепа“, се казва в изявление на съвета в сряда, като се изразява „дълбока загриженост“, че този ход може да доведе до разпокъсване на страната и да влоши хуманитарната криза.

Съветът „безусловно потвърждава“ своя ангажимент към суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на Судан, подчертавайки, че едностранни действия, които подкопават тези принципи, застрашават както бъдещето на Судан, така и мира в по-широкия регион.

Членовете цитираха Резолюция 2736 на Съвета за сигурност на ООН, приета през юни, която изисква Силите за бърза подкрепа да прекратят обсадата на Ел Фашер —да вдигнат обсада на Ел Фашер — столицата на Северен Дарфур и ключов хуманитарен център — и да прекратят бойните действия в околните райони, където се съобщава за глад и крайни липси на храна.

„Членовете на Съвета за сигурност призоваха Силите за бърза подкрепа да осигурят безпрепятствен хуманитарен достъп до Ел Фашер“, се посочва в изявлението, като се отбелязват сведения за нова офанзива на Силите за бърза подкрепа срещу града.

Офисът на ООН за правата на човека съобщи, че според предварителна информация най-малко 57 цивилни са били убити при нападение в понеделник от Силите за бърза подкрепа, включително 40 разселени лица в лагера Абу Шук.

Съветът също осъди скорошните +нападения в региона Кордофан в Судан от различни страни, заявявайки, че те са причинили тежки цивилни жертви и са нарушили хуманитарните операции.