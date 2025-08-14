СВЯТ
Съветът за сигурност на ООН отхвърля опит на Сили за бърза подкрепа за алтернативна власт
Съветът призова за незабавно прекратяване на огъня в Ел Фашер и посочва, че едностранните действия на RSF рискуват задълбочаване на конфликта.
Членове на суданската армия вървят до разрушени военни машини след битка с Силите за бърза подкрепа (RSF) в столицата Хартум, Судан. / Reuters
14 август 2025

Съветът за сигурност на ООН отхвърли обявяването от страна на паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF) на паралелна управляваща власт в Судан, предупреждавайки, че това застрашава единството, териториалната цялост и регионалната стабилност на страната.

„Членовете на Съвета за сигурност отхвърлиха обявяването на създаването на паралелна управляваща власт в районите, контролирани от Силите за бърза подкрепа“, се казва в изявление на съвета в сряда, като се изразява „дълбока загриженост“, че този ход може да доведе до разпокъсване на страната и да влоши хуманитарната криза.

Съветът „безусловно потвърждава“ своя ангажимент към суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на Судан, подчертавайки, че едностранни действия, които подкопават тези принципи, застрашават както бъдещето на Судан, така и мира в по-широкия регион.

Членовете цитираха Резолюция 2736 на Съвета за сигурност на ООН, приета през юни, която изисква Силите за бърза подкрепа да прекратят обсадата на Ел Фашер —да вдигнат обсада на Ел Фашер — столицата на Северен Дарфур и ключов хуманитарен център — и да прекратят бойните действия в околните райони, където се съобщава за глад и крайни липси на храна.

„Членовете на Съвета за сигурност призоваха Силите за бърза подкрепа да осигурят безпрепятствен хуманитарен достъп до Ел Фашер“, се посочва в изявлението, като се отбелязват сведения за нова офанзива на Силите за бърза подкрепа срещу града.

Офисът на ООН за правата на човека съобщи, че според предварителна информация най-малко 57 цивилни са били убити при нападение в понеделник от Силите за бърза подкрепа, включително 40 разселени лица в лагера Абу Шук.

Съветът също осъди скорошните +нападения в региона Кордофан в Судан от различни страни, заявявайки, че те са причинили тежки цивилни жертви и са нарушили хуманитарните операции.

Препоръчано

Призив за диалог

Членовете на съвета подчертаха, че възобновяването на преговорите остава от съществено значение за прекратяване на сраженията, осигуряване на трайно примирие и проправяне на път за политическо споразумение, включващо всички судански политически и социални актьори.

Те настояха всички страни да защитават цивилните, да спазват международното право и да се придържат към Резолюция 2736, и призоваха за отговорност за сериозни нарушения.

В изявлението също се призова всички държави да избягват действия, които биха могли да подпалят конфликта, и да подкрепят усилията за траен мир.

Силите за бърза подкрепа в момента контролират части от Северен и Западен Кордофан, отделни райони в Южен Кордофан и щата Син Нил, както и четири от петте щата на Дарфур.

Конфликтът между суданската армия и Силите за бърза подкрепа бушува от април 2023 г., като според данни на ООН е отнел живота на над 20 000 души и разселването на над 14 милиона.

Изследвания на американски университет изчислява броя на загиналите на около 130 000 души.

