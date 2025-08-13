Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Берлин в сряда и започна подготовка за преговори с европейските си съюзници и с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи източник от украинската делегация пред AFP.

Зеленски и европейските лидери водят спешни разговори с Тръмп, надявайки се да го убедят да уважи интересите на Киев по време на предстоящата му среща на върха с руския президент Владимир Путин.

След среща с германския канцлер Фридрих Мерц, Зеленски ще се присъедини към него във Федералната канцелария за важната видеоконференция с Тръмп, според германския обществен оператор ARD, който цитира правителствени източници.

Видеоконференцията, насрочена за 15:00 часа местно време (13:00 GMT), има за цел да установи общи позиции сред западните съюзници преди планираната среща на върха на Тръмп с руския президент Владимир Путин в американския щат Аляска в петък.