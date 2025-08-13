СВЯТ
2 мин. четене
Зеленски е в Берлин за видеоконференция с президента на САЩ Тръмп и европейските лидери
Германският канцлер Фридрих Мерц и украинският президентВолодимир Зеленски ще участват заедно във видеоконференция след двустранна среща във Федералната канцелария.
Украинският президент Володимир Зеленски. / AA
преди 11 часа

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Берлин в сряда и започна подготовка за преговори с европейските си съюзници и с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи източник от украинската делегация пред AFP.

Зеленски и европейските лидери водят спешни разговори с Тръмп, надявайки се да го убедят да уважи интересите на Киев по време на предстоящата му среща на върха с руския президент Владимир Путин.

След среща с германския канцлер Фридрих Мерц, Зеленски ще се присъедини към него във Федералната канцелария за важната видеоконференция с Тръмп, според германския обществен оператор ARD, който цитира правителствени източници.

Видеоконференцията, насрочена за 15:00 часа местно време (13:00 GMT), има за цел да установи общи позиции сред западните съюзници преди планираната среща на върха на Тръмп с руския президент Владимир Путин в американския щат Аляска в петък.

Европейски и украински представители планират да търсят твърди уверения от Тръмп, че няма да бъдат сключвани споразумения относно войната в Украйна без изричното съгласие на Киев.

Германски правителствени източници съобщиха, че преди видеоконференцията с Тръмп, канцлерът Мерц и украинският президент Зеленски ще проведат виртуална среща с европейски лидери около 14:00 часа местно време (12:00 GMT), за да координират съвместния си подход.

Срещата ще включва държавни и правителствени ръководители от ключовите поддръжници на Украйна — Франция, Великобритания, Италия, Полша и Финландия — заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

