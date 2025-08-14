Иранският президент Масуд Пезешкиан в сряда се подигра на предложението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да помогне за решаване на водната криза в Иран.
Пезешкиан обяви в платформата X, че Израел е отказал достъп на палестинците до вода и храна, поради което не може да им се вярва. „Режим, който лишава хората в Газа от вода и храна, твърди, че ще донесе вода на Иран? МИРАЖ, НИЩО ПОВЕЧЕ“, отбеляза той.
Пезешкиан също така заяви по време на заседание на кабинета в Техеран, че „тези с измамна външност лъжливо претендират за състрадание към народа на Иран“.
„Първо погледнете трудната ситуация в Газа и беззащитните хора, особено децата, които се борят... с глад, липса на достъп до питейна вода и лекарства, заради обсадата от бруталния режим.“
През юни Израел нанесе въздушни удари върху Иран, убивайки близо 1 100 души, включително много военни командири. Ответни ирански удари убиха 28 души в Израел.
В неделя Пезешкиан каза пред група официални лица: „Нямаме вода, нямаме вода в язовирите си, така че кажете какво да правим? Някой да дойде и да ми каже какво трябва да направя?“Той посочи, че са в сериозна и невъобразима криза и че неговата администрация е в контакт с експерти, които се опитват да намерят решение на проблема.
Експерти твърдят, че годините на суша и неправилно управление на водните ресурси са довели до кризата.