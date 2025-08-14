Иранският президент Масуд Пезешкиан в сряда се подигра на предложението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да помогне за решаване на водната криза в Иран.

Пезешкиан обяви в платформата X, че Израел е отказал достъп на палестинците до вода и храна, поради което не може да им се вярва. „Режим, който лишава хората в Газа от вода и храна, твърди, че ще донесе вода на Иран? МИРАЖ, НИЩО ПОВЕЧЕ“, отбеляза той.

Пезешкиан също така заяви по време на заседание на кабинета в Техеран, че „тези с измамна външност лъжливо претендират за състрадание към народа на Иран“.

„Първо погледнете трудната ситуация в Газа и беззащитните хора, особено децата, които се борят... с глад, липса на достъп до питейна вода и лекарства, заради обсадата от бруталния режим.“