Трибуналът за Газа в понеделник призова за спешна международна въоръжена намеса, за да се спре това, което той определи като „най-смъртоносната фаза на геноцида“ в Газа, предупреждавайки, че бездействието би означавало „исторически провал на човечеството“.
На пресконференция в Истанбул президентът на независимия трибунал, Ричард Фолк, професор емеритус по международно право в Принстънския университет в САЩ и бивш специален докладчик на ООН за правата на човека в палестинските територии (2008–2014), призова правителствата да заобиколят Съвета за сигурност и да дадат правомощия на Общото събрание на ООН да разреши въоръжена намеса.
„Ако не предприемем сериозни и драстични действия в този момент, всякакви по-умерени мерки ще бъдат твърде закъснели, твърде закъснели, за да спасят оцелелите хора, които вече са травматизирани от повече от 22 месеца геноцид“, заяви Фолк.
„Очите и ушите на света са изложени, както никога досега, включително по време на Холокоста, на прозрачността на геноцид, извършван в реално време. Това предизвиква нашата човечност.“
Фолк критикува западните демокрации за това, което той нарече „съучастническо поведение“, като същевременно отбеляза промени в общественото мнение.
„Опитваме се да се обърнем към съвестта на всички хора и да насърчим активизма, който ще доведе до промени в правителствата, особено оръжейно ембарго и различни форми на санкции... включително солидарност с палестинската борба, която се оказа толкова ефективна в кампанията срещу апартейда“, добави той.
‘Не само за Газа, но и за благополучието на света’
Спешното изявление на трибунала, озаглавено Време за действие: Мобилизиране срещу планираното завладяване на Газа Сити и Централна Газа от Израел, подчерта решението на Националния съвет за сигурност на Израел от 7 август, което според Фолк е „противопоставено от самото военно командване на Израел“, да продължи окупацията на Газа Сити, където почти един милион разселени палестинци търсят убежище.
„Наближаващата ескалация дълбоко предизвиква правителствата-членки на ООН... да предприемат драстични действия сега“, заяви Фолк, цитирайки правни пътища като Резолюцията за обединение за мир от 1950 г. и рамката за Отговорност за защита, приета на срещата на върха на ООН през 2005 г.
Цитирайки апела на палестинския представител в ООН Рияд Мансур за незабавни защитни сили, трибуналът заяви: „Ние, като Трибунал за Газа, се присъединяваме към тези, които третират мълчанието пред лицето на геноцида като съучастие.“
Фолк също осъди това, което той нарече систематични усилия за заглушаване на истината. Той посочи санкциите срещу докладчици по правата на човека на ООН и „убийството на 10 август на Асас ал-Шафир и неговите колеги от Ал Джазира в още един насилствен умишлен опит за заглушаване на истината“.
„Част от мисията на Трибунала за Газа е да укрепи ролята на истината или концепциите за реалността. И това е от стратегическо значение не само за Газа, но и за благополучието на света“, добави той.
Трибуналът сега се подготвя да повдигне въпроса на предстоящото Общо събрание на ООН в Ню Йорк следващия месец. „Надяваме се, че с днешното изявление сме положили основите за това“, каза Фолк.
Какво е Трибуналът за Газа?
Трибуналът за Газа беше създаден в Лондон през ноември 2024 г. от близо 100 академици, интелектуалци, защитници на правата на човека и представители на гражданското общество, позовавайки се на „пълния провал на организираната международна общност да приложи международното право“ в Газа.
Оттогава трибуналът е провел множество заседания, включително среща през февруари 2025 г. в Лондон и стратегическо събиране в турския мегаполис Истанбул за информиране на международната общественост.
През май трибуналът проведе четиридневно публично заседание в Сараево, Босна, където изслуша свидетелства от очевидци, журналисти, академици и експерти.
Това заседание завърши с Декларацията от Сараево, която официално обвини Израел в геноцид, военни престъпления и апартейд.
През октомври в Истанбул ще се проведе финално изслушване, където „Съдът на съвестта ще издаде морална присъда, базирана на всички свидетелства и доказателства“, се посочва в друго изявление на трибунала.