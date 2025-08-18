Трибуналът за Газа в понеделник призова за спешна международна въоръжена намеса, за да се спре това, което той определи като „най-смъртоносната фаза на геноцида“ в Газа, предупреждавайки, че бездействието би означавало „исторически провал на човечеството“.

На пресконференция в Истанбул президентът на независимия трибунал, Ричард Фолк, професор емеритус по международно право в Принстънския университет в САЩ и бивш специален докладчик на ООН за правата на човека в палестинските територии (2008–2014), призова правителствата да заобиколят Съвета за сигурност и да дадат правомощия на Общото събрание на ООН да разреши въоръжена намеса.

„Ако не предприемем сериозни и драстични действия в този момент, всякакви по-умерени мерки ще бъдат твърде закъснели, твърде закъснели, за да спасят оцелелите хора, които вече са травматизирани от повече от 22 месеца геноцид“, заяви Фолк.

„Очите и ушите на света са изложени, както никога досега, включително по време на Холокоста, на прозрачността на геноцид, извършван в реално време. Това предизвиква нашата човечност.“

Фолк критикува западните демокрации за това, което той нарече „съучастническо поведение“, като същевременно отбеляза промени в общественото мнение.

„Опитваме се да се обърнем към съвестта на всички хора и да насърчим активизма, който ще доведе до промени в правителствата, особено оръжейно ембарго и различни форми на санкции... включително солидарност с палестинската борба, която се оказа толкова ефективна в кампанията срещу апартейда“, добави той.

‘Не само за Газа, но и за благополучието на света’

Спешното изявление на трибунала, озаглавено Време за действие: Мобилизиране срещу планираното завладяване на Газа Сити и Централна Газа от Израел, подчерта решението на Националния съвет за сигурност на Израел от 7 август, което според Фолк е „противопоставено от самото военно командване на Израел“, да продължи окупацията на Газа Сити, където почти един милион разселени палестинци търсят убежище.

„Наближаващата ескалация дълбоко предизвиква правителствата-членки на ООН... да предприемат драстични действия сега“, заяви Фолк, цитирайки правни пътища като Резолюцията за обединение за мир от 1950 г. и рамката за Отговорност за защита, приета на срещата на върха на ООН през 2005 г.

Цитирайки апела на палестинския представител в ООН Рияд Мансур за незабавни защитни сили, трибуналът заяви: „Ние, като Трибунал за Газа, се присъединяваме към тези, които третират мълчанието пред лицето на геноцида като съучастие.“