Интензивните дъждове в северозападен Пакистан прекъснаха спасителните и помощни операции за няколко часа в понеделник, преди да бъдат възобновени в региона, където внезапните наводнения отнеха живота на над 300 души от петък насам, съобщиха официални представители.
Интензивните валежи са предизвикали жертви и разрушения в няколко северни района, като повечето жертви са вследствие от внезапни наводнения, според Националната агенция за управление на бедствия.
В планинските райони дъждовете предизвикаха внезапни наводнения и свлачища от кална маса, които отнесоха къщи, сгради, превозни средства и вещи.
„Беше като сцена от апокалипсис. „Всички са изплашени. Децата са изплашени. Не могат да спят.“", разказва 24-годишният студент Сахил Хан пред Reuters TV, описвайки внезапните наводнения.
Окръг Бунер е най-тежко засегнат, с над 200 жертви.
Провинциалната агенция за управление на бедствия в Хайбер Пахтунхва (PDMA) обяви в понеделник отпускането на 800 милиона пакистански рупии (около 2.82 милиона долара) за подпомагане на администрациите в засегнатите райони по нареждане на провинциалното правителство, съобщи Dawn.
Отделен фонд за помощ от 500 милиона рупии (около 1.76 милиона долара) е отпуснат за окръг Бунер.
Силни дъждове в засегнатите от наводнения райони, включително Бунер, принудиха спасителните екипи да прекратят спасителните операции за няколко часа в понеделник, заяви регионалният правителствен служител Абид Вазир пред Reuters.
„Нашият приоритет сега е да разчистим пътищата, да изградим мостове и да осигурим помощ на засегнатите хора", каза той.
Жителите на село Байшоней Калай в Бунер изпаднаха в паника и се отправиха към по-високи места, след като воден канал, който по-рано преля и причини големи разрушения, започна да се пълни отново поради новите валежи в понеделник, съобщиха очевидци пред Reuters.
Спасителни екипи от местното правителство, агенцията за управление на бедствия и армията използваха багери, за да разчистят пътищата и улиците от кал, паднали дървета и електрически стълбове.
Министърът на информацията Аттаулла Тарар заяви в записано видеообръщение в понеделник, че помощи вече са изпратени към засегнатите райони.
Спасителните, помощните и възстановителните дейности в засегнатите от наводнения райони са „национален дълг“, заяви Тарър, цитиран от Dawn.
Сред доставените помощи са храни, медикаменти, одеяла, палатки, електрически генератор и помпи за отводняване, посочи агенцията в свое изявление.
Бунер, който се намира на три часа и половина път с кола от столицата Исламабад, беше ударен от облачно избухване – рядко явление, при което в рамките на един час падат над 100 мм (четири инча) дъжд в малка зона, съобщиха официални лица.
В Бунер в петък сутринта паднаха над 150 мм дъжд за по-малко от час, допълниха те.
Още интензивни валежи се очакват в цял Пакистан до началото на септември, заявиха властите.
„Настоящата метеорологична система е активна над региона на Пакистан и може да предизвика силни до много силни валежи през следващите 24 часа", заявиха от агенцията за управление на бедствия в неделя.
Пороите и наводненията през този мусонен сезон са отнели живота на 657 души в цял Пакистан от края на юни, се казва още в съобщението.