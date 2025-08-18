Интензивните дъждове в северозападен Пакистан прекъснаха спасителните и помощни операции за няколко часа в понеделник, преди да бъдат възобновени в региона, където внезапните наводнения отнеха живота на над 300 души от петък насам, съобщиха официални представители.

Интензивните валежи са предизвикали жертви и разрушения в няколко северни района, като повечето жертви са вследствие от внезапни наводнения, според Националната агенция за управление на бедствия.

В планинските райони дъждовете предизвикаха внезапни наводнения и свлачища от кална маса, които отнесоха къщи, сгради, превозни средства и вещи.

„Беше като сцена от апокалипсис. „Всички са изплашени. Децата са изплашени. Не могат да спят.“", разказва 24-годишният студент Сахил Хан пред Reuters TV, описвайки внезапните наводнения.

Окръг Бунер е най-тежко засегнат, с над 200 жертви.

Провинциалната агенция за управление на бедствия в Хайбер Пахтунхва (PDMA) обяви в понеделник отпускането на 800 милиона пакистански рупии (около 2.82 милиона долара) за подпомагане на администрациите в засегнатите райони по нареждане на провинциалното правителство, съобщи Dawn.

Отделен фонд за помощ от 500 милиона рупии (около 1.76 милиона долара) е отпуснат за окръг Бунер.

Силни дъждове в засегнатите от наводнения райони, включително Бунер, принудиха спасителните екипи да прекратят спасителните операции за няколко часа в понеделник, заяви регионалният правителствен служител Абид Вазир пред Reuters.

„Нашият приоритет сега е да разчистим пътищата, да изградим мостове и да осигурим помощ на засегнатите хора", каза той.