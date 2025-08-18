Най-малко седем души бяха убити при стрелба в билярдна зала в еквадорския град Санто Доминго, съобщи полицията в неделя. Това е поредното кърваво нападение в страната, която е обхваната от вълна от насилие, свързано с престъпни банди.

Запис от охранителна камера, разпространяван в социалните мрежи, но все още непотвърден от независими източници, показва няколко нападатели с черни маски, които откриват огън по двама мъже на входа, преди да нахлуят вътре ида открият безразборен огън. Нападателите избягали минути преди пристигането на полицейски патрул.