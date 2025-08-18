Най-малко седем души бяха убити при стрелба в билярдна зала в еквадорския град Санто Доминго, съобщи полицията в неделя. Това е поредното кърваво нападение в страната, която е обхваната от вълна от насилие, свързано с престъпни банди.
Запис от охранителна камера, разпространяван в социалните мрежи, но все още непотвърден от независими източници, показва няколко нападатели с черни маски, които откриват огън по двама мъже на входа, преди да нахлуят вътре ида открият безразборен огън. Нападателите избягали минути преди пристигането на полицейски патрул.
Нападението следва подобно масово убийство миналия месец в крайбрежния град Генерал Виямил Плайяс, където девет души бяха застреляни в друга билярдна зала.
Доскоро известен като една от по-спокойните страни в Латинска Америка, Еквадор се превърна в огнище от насилие, подхранвано от наркокартели, които използват пристанищата му за трафик на кокаин към САЩ и Европа.
Според официални данни, нивото на убийствата в страната се е увеличило драматично — от 6 на 100 000 души през 2018 г. до 38 на 100 000 през 2024 г.