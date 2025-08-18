СВЯТ
2 мин. четене
Мианмар ще проведе парламентарни избори на 28 декември
От февруари 2021 година насам югоизточната азиатска държава се управлява от военната хунта
Лидерът на военната хунта генерал Мин Аун Хлаинг / Reuters
18 август 2025

Парламентарните избори в Мианмар ще се проведат на 28 декември съобщиха държавните медии, позовавайки се на Избирателната комисия на страната.

"Многопартийните демократични общи избори" ще се проведат в неделя, 28 декември, съобщи държавната телевизия - МРТВ в понеделник, позовавайки се на уведомление от Избирателната комисия на хунтата.

Последните порламентапни в страната с будистко мнозинство в Югоизточна Азия се проведоха през ноември 2020 г. и бяха спечелени от партията на Аун Сан Су Чжи "Национална лига за демокрация" (НЛД), която беше свалена с военен преврат през февруари 2021 г.

Изявлението на Избирателната комиси последва, след като миналия месец военната хунта сформира комисия, която да наблюдава общите избори, като на практика сигнализира за края на извънредното положение.

Ръководителят на хунтата генерал Мин Аунг Хлаинг е председател на Съвета на държавната администрация (SAC), който бе създаден точно след преврата и който управлява Мианмар. 

Армията завзе властта след преврат на 1 февруари, като свали и задържа избрания цивилен лидер и нобелов лауреат Су Чжи и нложи извънредно положение в страната, което продължава от над четири години насам.

Минт Шве, който стана временен президент на Мианмар след военния преврат, почина в началото на този месец, на 74 годишна възраст..

От момента на държавния преврат на 1 февруари 2021 г. до юли 2024 г. той беше де юре държавен глава според версията на управляващата хунта, като по-късно отстъпи поста на генерал Мин Аунг Хлаинг, който миналия месец сформира комисия, която да наблюдава изборите.

