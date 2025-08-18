Парламентарните избори в Мианмар ще се проведат на 28 декември съобщиха държавните медии, позовавайки се на Избирателната комисия на страната.

"Многопартийните демократични общи избори" ще се проведат в неделя, 28 декември, съобщи държавната телевизия - МРТВ в понеделник, позовавайки се на уведомление от Избирателната комисия на хунтата.

Последните порламентапни в страната с будистко мнозинство в Югоизточна Азия се проведоха през ноември 2020 г. и бяха спечелени от партията на Аун Сан Су Чжи "Национална лига за демокрация" (НЛД), която беше свалена с военен преврат през февруари 2021 г.

Изявлението на Избирателната комиси последва, след като миналия месец военната хунта сформира комисия, която да наблюдава общите избори, като на практика сигнализира за края на извънредното положение.

Ръководителят на хунтата генерал Мин Аунг Хлаинг е председател на Съвета на държавната администрация (SAC), който бе създаден точно след преврата и който управлява Мианмар.