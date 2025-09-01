Въоръжените сили и полицията на Гвиана съобщиха, че изстрели са били „произведени от Венецуела“ по лодка, превозваща материали за изборите в Гвиана, което е предизвикало патрулна лодка да отвърне на огъня.

Според съвместно изявление, инцидентът е станал около 18:30 GMT в неделя на река Куюни в спорния и богат на петрол регион Ессекибо, който е в центъра на териториален спор между Венецуела и Гвиана.

Патрулната лодка с военни и полицейски служители, ескортирала изборни служители на Гвиана, докато те разпределяли бюлетини до отдалечени избирателни секции, когато била обстреляна от венецуелския бряг, се казва в изявлението.

„Патрулът незабавно отвърна на огъня и успешно изведе екипа от опасност. Няма пострадали лица, нито повредени или компрометирани изборни материали“, се посочва в изявлението.

„Въпреки инцидента, екипът безопасно продължи пътуването си и всички останали урни с бюлетини бяха успешно доставени до съответните избирателни секции“, се добавя в изявлението.

В понеделник Гвиана провежда избори за нов президент и парламент в страната с население от 850 000 души, която притежава най-големите петролни резерви на глава от населението в света.

Повечето от тези резерви се намират в региона Ессекибо.

Гвиана и Венецуела в миналото са се оплаквали от стрелба по техни лодки, но обикновено избягват да обвиняват въоръжените сили на другата страна.