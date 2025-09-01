Въоръжените сили и полицията на Гвиана съобщиха, че изстрели са били „произведени от Венецуела“ по лодка, превозваща материали за изборите в Гвиана, което е предизвикало патрулна лодка да отвърне на огъня.
Според съвместно изявление, инцидентът е станал около 18:30 GMT в неделя на река Куюни в спорния и богат на петрол регион Ессекибо, който е в центъра на териториален спор между Венецуела и Гвиана.
Патрулната лодка с военни и полицейски служители, ескортирала изборни служители на Гвиана, докато те разпределяли бюлетини до отдалечени избирателни секции, когато била обстреляна от венецуелския бряг, се казва в изявлението.
„Патрулът незабавно отвърна на огъня и успешно изведе екипа от опасност. Няма пострадали лица, нито повредени или компрометирани изборни материали“, се посочва в изявлението.
„Въпреки инцидента, екипът безопасно продължи пътуването си и всички останали урни с бюлетини бяха успешно доставени до съответните избирателни секции“, се добавя в изявлението.
В понеделник Гвиана провежда избори за нов президент и парламент в страната с население от 850 000 души, която притежава най-големите петролни резерви на глава от населението в света.
Повечето от тези резерви се намират в региона Ессекибо.
Гвиана и Венецуела в миналото са се оплаквали от стрелба по техни лодки, но обикновено избягват да обвиняват въоръжените сили на другата страна.
Настоящият президент на Гвиана, Ирфаан Али, заема твърда позиция срещу Венецуела и се радва на подкрепата на САЩ в претенциите на страната си за територията на Ессекибо.
Венецуела става все по-настъпателна и тази година избра губернатор за региона.
Спорът
Спорът за Ессекибо, който представлява около две трети от територията на Гвиана и е администриран от Гвиана повече от век, се изостри през 2015 г. след откриването на петролни находища от американската енергийна компания ExxonMobil.
Венецуела и Гвиана са обещали в миналото да не използват сила за разрешаване на граничния спор, който в момента е пред Международния съд в Хага.
Гвиана, бивша британска и холандска колония, настоява, че границите на Ессекибо са определени от арбитражен панел през 1899 г.
Въпреки това, Венецуела твърди, че река Ессекибо на изток от региона исторически е формирала естествена граница, призната още през 1777 г.