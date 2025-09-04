СВЯТ
Експлозия в квартал на Дамаск, съобщи сирийското Министерство на вътрешните работи
Властите заявиха, че взривно устройство е било насочено срещу силите за сигурност в Мезе; като определиха инцидента като "терористичен акт" и съобщиха, че е започнато разследване.
Сирийски сили за сигурност оглеждат мястото след взрива на експлозивно устройство в квартал Мезе в центъра на Дамаск, Сирия. / AA
4 септември 2025

Министерството на вътрешните работи на Сирия съобщи, че в квартал Меззе в столицата Дамаск е станала експлозия.

Началникът на вътрешната сигурност в Дамаск Осама Хаир Атке заяви в сряда, че взривът е бил причинен от взривно устройство, насочено срещу служители на сигурността, като добави:

„Нашите части реагираха незабавно и отцепиха района. Започнато е разследване за установяване на извършителите на този терористичен акт.”

Според министерството към момента няма съобщения за пострадали.

Официалната Сирийска арабска новинарска агенция (SANA) също потвърди, че тече разследване по случая.

Инцидентът се случва в контекста на засилените усилия на сирийските власти да запазят стабилността в страната след свалянето на дългогодишния президент Башар Асад на 8 декември 2024 г. Политическият преход постави преходното правителство пред сериозни предизвикателства по отношение на сигурността и възстановяването на държавните институции.

Служители на Министерството на вътрешните работи съобщиха, че разследването ще се съсредоточи върху евентуална намеса на въоръжени групировки или остатъчни клетки на екстремистки мрежи.

Към момента нито една група не е поела отговорност за нападението.

