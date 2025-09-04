Министерството на вътрешните работи на Сирия съобщи, че в квартал Меззе в столицата Дамаск е станала експлозия.

Началникът на вътрешната сигурност в Дамаск Осама Хаир Атке заяви в сряда, че взривът е бил причинен от взривно устройство, насочено срещу служители на сигурността, като добави:

„Нашите части реагираха незабавно и отцепиха района. Започнато е разследване за установяване на извършителите на този терористичен акт.”

Според министерството към момента няма съобщения за пострадали.