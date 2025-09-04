СВЯТ
САЩ прекратяват временния защитен статут за венецуелци тази есен
Програмата ще изтече на 10 септември, в съответствие с приоритетите на администрацията на Тръмп за граничната сигурност, заяви Министерството на вътрешната сигурност.
4 септември 2025

Съединените щати ще прекратят програмата Временно защитен статут за имигранти (TPS) за венецуелците тази есен, съобщи Министерството на вътрешната сигурност (DHS).

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви в сряда, че програмата, въведената през 2021 г. от администрацията на Байдън, ще изтече официално на 10 септември. Прекратяването ѝ ще влезе в сила 60 дни след публикуването на решението във Федералния регистър.

Програмата TPS предоставя възможност на хора от държави, засегнати от въоръжени конфликти, природни бедствия или други извънредни обстоятелства, да живеят и работят в САЩ без риск от депортиране.

По данни на Конгресната изследователска служба, над 250 000 венецуелци са се възползвали от тази защитна програма.

Решението идва на фона на засилените усилия на администрацията на Тръмп да ограничи нерегламентираната миграция.

Говорителят на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), Матю Трагесър, заяви, че продължаването на програмата TPS би "подкопало усилията на администрацията на Тръмп за укрепване на южната граница", като се позовава на съображения за националната сигурност и външната политика.

Разпокъсани семейства

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) обяви допълнителни подробности около прекратяването на програмата за Временно защитен статут за имигранти (TPS) за венецуелците, включително възможност за напускане на страната чрез мобилно приложение, безплатен полет, еднократна помощ от 1 000 долара и евентуални „бъдещи възможности“ за легална имиграция.

Прекратяването на TPS отбелязва значителна промяна спрямо подхода на администрацията на Байдън, която разшири защитите за венецуелците на фона на влошаващата се политическа и икономическа криза във Венецуела.

През последните години милиони венецуелци напуснаха страната си, като голяма част от тях намериха убежище в САЩ.

Имиграционни организации и правозащитници предупредиха, че прекратяването на TPS ще разруши живота на хиляди семейства, които са изградили стабилност и ново начало благодарение на програмата.

Администрацията защити решението си като необходимо за затягане на граничният контрол - ключов елемент от политическата платформа на Доналд Тръмп.

