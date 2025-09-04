Съединените щати ще прекратят програмата Временно защитен статут за имигранти (TPS) за венецуелците тази есен, съобщи Министерството на вътрешната сигурност (DHS).

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви в сряда, че програмата, въведената през 2021 г. от администрацията на Байдън, ще изтече официално на 10 септември. Прекратяването ѝ ще влезе в сила 60 дни след публикуването на решението във Федералния регистър.

Програмата TPS предоставя възможност на хора от държави, засегнати от въоръжени конфликти, природни бедствия или други извънредни обстоятелства, да живеят и работят в САЩ без риск от депортиране.

По данни на Конгресната изследователска служба, над 250 000 венецуелци са се възползвали от тази защитна програма.

Решението идва на фона на засилените усилия на администрацията на Тръмп да ограничи нерегламентираната миграция.

Говорителят на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS), Матю Трагесър, заяви, че продължаването на програмата TPS би "подкопало усилията на администрацията на Тръмп за укрепване на южната граница", като се позовава на съображения за националната сигурност и външната политика.