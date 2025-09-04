Турски дипломатически представители потвърдиха, че турският учен Фуркан Дьолек, който беше в неизвестност повече от седмица, е открит във Федералния имиграционен център за задържанани в Бъфало, щата Ню Йорк.

Сестрата на Дьолек, Есра Дьолек Джошкун, изрази благодарност към Министерството на външните работи на Тюркийе и Генералното консулство в Ню Йорк за оказаната помощ при издирването му, съобщи Анадолу в четвъртък.

Тя сподели, че брат ѝ е преместен в центъра за задържане, но все няма насрочена дата за съдебно заседание.

„Успях да се чуя с него по телефона. Каза, че е добре“, сподели Джошкун, и допълни, че основен приоритет за семейството остава бързото му връщане в Тюркийе.

Джошкун заяви, че консулството следи отблизо случая и редовно информира близките за развитието на ситуацията.