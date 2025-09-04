СВЯТ
2 мин. четене
Издирваният турски учен е открит в имиграционен център в САЩ след едноседмично издирване
Семейството благодари на турските власти за съдействието при откриването на Фуркан Дьолек, който е задържан след протестен поход към Канада.
Издирваният турски учен е открит в имиграционен център в САЩ след едноседмично издирване
Фуркан Долек беше задържан, след като се опита да се приближи до Канада в знак на протест. Последното му мнение в LinkedIn е от 27 август. (Снимка: LinkedIn) / Others
4 септември 2025

Турски дипломатически представители потвърдиха, че турският учен Фуркан Дьолек, който беше в неизвестност повече от седмица, е открит във Федералния имиграционен център за задържанани в Бъфало, щата Ню Йорк.

Сестрата на Дьолек, Есра Дьолек Джошкун, изрази благодарност към Министерството на външните работи на Тюркийе и Генералното консулство в Ню Йорк за оказаната помощ при издирването му, съобщи Анадолу в четвъртък.

Тя сподели, че брат ѝ е преместен в центъра за задържане, но все няма насрочена дата за съдебно заседание.

„Успях да се чуя с него по телефона. Каза, че е добре“, сподели Джошкун, и допълни, че основен приоритет за семейството остава бързото му връщане в Тюркийе.

Джошкун заяви, че консулството следи отблизо случая и редовно информира близките за развитието на ситуацията.

Препоръчано

„Експлоатация и нередности в научноизследователски институции”

Фуркан Дьолек е бил задържан по време на протестен пешеходен поход към Канада, след като американската му виза е била анулирана, съобщават местни медии.

В последната си публикация в LinkedIn от 27 август ученият пише: „Извървях целия път от Масена и в момента съм в Аквесасне... Изтощен съм, краката ми горят, имам мехури по стъпалата... но съм благодарен, че стигнах дотук.“

Ученият използва LinkedIn, за да отправи сериозни обвинения срещу научни институции, твърдейки, че в тях се практикува трудова експлоатация и се допускат сериозни нарушения. Според него уязвимите изследователи остават без защита, а хората, които подават сигнали за нередности, често стават жертви на репресии.

Ученият посочва, че е бил подложен на наказания и в последствие уволнен, след като е подал официални жалби срещу подобни практики.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us