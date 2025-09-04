Турски дипломатически представители потвърдиха, че турският учен Фуркан Дьолек, който беше в неизвестност повече от седмица, е открит във Федералния имиграционен център за задържанани в Бъфало, щата Ню Йорк.
Сестрата на Дьолек, Есра Дьолек Джошкун, изрази благодарност към Министерството на външните работи на Тюркийе и Генералното консулство в Ню Йорк за оказаната помощ при издирването му, съобщи Анадолу в четвъртък.
Тя сподели, че брат ѝ е преместен в центъра за задържане, но все няма насрочена дата за съдебно заседание.
„Успях да се чуя с него по телефона. Каза, че е добре“, сподели Джошкун, и допълни, че основен приоритет за семейството остава бързото му връщане в Тюркийе.
Джошкун заяви, че консулството следи отблизо случая и редовно информира близките за развитието на ситуацията.
„Експлоатация и нередности в научноизследователски институции”
Фуркан Дьолек е бил задържан по време на протестен пешеходен поход към Канада, след като американската му виза е била анулирана, съобщават местни медии.
В последната си публикация в LinkedIn от 27 август ученият пише: „Извървях целия път от Масена и в момента съм в Аквесасне... Изтощен съм, краката ми горят, имам мехури по стъпалата... но съм благодарен, че стигнах дотук.“
Ученият използва LinkedIn, за да отправи сериозни обвинения срещу научни институции, твърдейки, че в тях се практикува трудова експлоатация и се допускат сериозни нарушения. Според него уязвимите изследователи остават без защита, а хората, които подават сигнали за нередности, често стават жертви на репресии.
Ученият посочва, че е бил подложен на наказания и в последствие уволнен, след като е подал официални жалби срещу подобни практики.