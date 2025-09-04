Двете държави надолу по течението на река Нил - Египет и Судан определиха етиопския язовир "Възраждане", построен от Адис Абеба на река Нил, като „заплаха“ за двете страни.

Това беше заявено в съвместно изявление в сряда след преговорите в Кайро между египетския външен министър Бадр Абделати и министъра на напояването и водните ресурси на Египет Хани Севилам със суданската делегация, водена от държавния министър на външните работи Омар Седик.

„На консултациите бяха обсъдени въпроси свързани с етиопския язовир, като двете страни се съгласиха, че язовирът, който нарушава международното право, има сериозни последици за страните надолу по течението и представлява постоянна заплаха за стабилността в Източния басейн на Нил съгласно международното право“, се казва в изявлението.

Според суданските медии двете страни призоваха Етиопия да промени своята политика и да възстанови регионалното сътрудничество.

Изявлението беше направено един ден след като етиопският премиер Абий Ахмед заяви желанието на своята страна да работи с Египет и Судан по въпроса за язовира, подчертавайки, че сега, когато язовирът е завършен, той осигурява постоянен поток на вода през цялата година към двете страни надолу по течението, предотвратява наводнения и не е причинява никакви вреди.

Това се случи на фона на споровете между Египет и Судан от една страна и Етиопия от друга относно пълненото и експлоатацията на язовира, чието строителство започна през 2011 г. Египет и Судан настояваха въвеждането на съоръжението в експлоатация да бъде предшествано от правно обвързващо споразумение, което да гарантира водната им сигурност.

Етиопия обаче твърди, че такова споразумение не е необходимо, като подчертава, че няма намерение да вреди на интересите на която и да е страна. Спорът доведе до тригодишно прекъсване на преговорите, преди те да бъдат възобновени през 2023 г., но отново да бъдат прекъснати през 2024 г.