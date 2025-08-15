Сблъсъци между съперничещи групи протестиращи в Сърбия отново ескалираха, съобщиха от полицията, след като месеци на антиправителствени демонстрации прераснаха в улично насилие тази седмица.
Вълна от протести срещу корупцията обхвана Сърбия от ноември, когато срутването на покрива на жп гарата в Нови Сад доведе до смъртта на 16 души – трагедия, широко приписвана на дълбоко вкоренената корупция.
Протестиращи срещу корупцията отново се събраха в няколко града в Сърбия късно в четвъртък. Това беше основно в отговор на предишна атака от страна на привърженици на управляващата партия срещу демонстранти във вторник в град Врбас, на около 160 километра северно от столицата Белград.
Големи групи привърженици на правителството, повечето с маски, се изправиха срещу протестиращите в сряда, като двете групи си хвърляха бутилки, камъни и фойерверки.
Полицията арестува близо 50 души в цялата страна в сряда, а около 30 полицаи от отрядите за борба с безредиците бяха ранени.
В четвъртък протестиращи повредиха централата на управляващата Сръбска прогресивна партия (SNS) в Нови Сад и още две офиси на SNS в града, съобщи телевизия RTS, по време на протести, разпространени из цяла Сърбия.
В столицата Белград протестиращи се събраха пред правителствени сгради и щаба на армията, преди да се насочат към близките офиси на SNS. Но тежко въоръжени полицаи за борба с безредиците ги спряха, използвайки сълзотворен газ.
„Това вече не са мирни студентски протести, а хора, които искат да провокират насилие... Това е атака срещу държавата“, заяви вътрешният министър Ивица Дачич на пресконференция.
Министерството съобщи, че най-малко петима полицаи са били ранени в четвъртък вечерта, а 14 протестиращи са арестувани.
‘Засилващи се репресии’
Разочаровани от бездействието на правителството, протестиращите настояват за разследване на трагедията в Нови Сад и оказват натиск върху десния президент Александър Вучич да свика предсрочни избори.
През последните девет месеца хиляди предимно мирни, водени от студенти демонстрации се проведоха, като някои от тях привлякоха стотици хиляди участници. Но насилието тази седмица бележи значителна ескалация и показва нарастващото напрежение върху популисткото правителство на Вучич, което е на власт от 13 години.
От 28 юни, когато около 140 000 демонстранти се събраха в Белград, правителството отговори със „засилващи се репресии“ срещу активистите, според изявление на експерти по правата на човека на ООН, публикувано по-рано този месец.
Протестиращите и свързаните с движението лица са изправени пред „тревожен модел на репресии“, включително прекомерна полицейска сила, сплашване и произволни арести, заявиха експертите.
Вучич остава непоколебим, многократно отхвърляйки призивите за предсрочни избори и осъждайки демонстрациите като част от чуждестранен заговор за свалянето му.
Студентските протестиращи обвиниха полицията, че защитава привържениците на правителството, докато прави малко, за да спре атаките срещу техните събирания.
„Властите се опитаха да провокират гражданска война снощи“, написаха студентите на официалната си страница в Instagram.
Вучич, който посети лагерите на привържениците на правителството през нощта в сряда, отрече неговите привърженици да са започнали насилието.
„Никой не ги е нападнал никъде“, каза той за антиправителствените протестиращи на късна пресконференция.
„Те отидоха навсякъде, за да нападат тези, които мислят различно“, добави той.
Докато протестите досега доведоха до оставката на премиера и разпадането на кабинета му, Вучич остава начело на пренареденото правителство.