Сблъсъци между съперничещи групи протестиращи в Сърбия отново ескалираха, съобщиха от полицията, след като месеци на антиправителствени демонстрации прераснаха в улично насилие тази седмица.

Вълна от протести срещу корупцията обхвана Сърбия от ноември, когато срутването на покрива на жп гарата в Нови Сад доведе до смъртта на 16 души – трагедия, широко приписвана на дълбоко вкоренената корупция.

Протестиращи срещу корупцията отново се събраха в няколко града в Сърбия късно в четвъртък. Това беше основно в отговор на предишна атака от страна на привърженици на управляващата партия срещу демонстранти във вторник в град Врбас, на около 160 километра северно от столицата Белград.

Големи групи привърженици на правителството, повечето с маски, се изправиха срещу протестиращите в сряда, като двете групи си хвърляха бутилки, камъни и фойерверки.

Полицията арестува близо 50 души в цялата страна в сряда, а около 30 полицаи от отрядите за борба с безредиците бяха ранени.

В четвъртък протестиращи повредиха централата на управляващата Сръбска прогресивна партия (SNS) в Нови Сад и още две офиси на SNS в града, съобщи телевизия RTS, по време на протести, разпространени из цяла Сърбия.

В столицата Белград протестиращи се събраха пред правителствени сгради и щаба на армията, преди да се насочат към близките офиси на SNS. Но тежко въоръжени полицаи за борба с безредиците ги спряха, използвайки сълзотворен газ.

„Това вече не са мирни студентски протести, а хора, които искат да провокират насилие... Това е атака срещу държавата“, заяви вътрешният министър Ивица Дачич на пресконференция.

Министерството съобщи, че най-малко петима полицаи са били ранени в четвъртък вечерта, а 14 протестиращи са арестувани.

‘Засилващи се репресии’

Разочаровани от бездействието на правителството, протестиращите настояват за разследване на трагедията в Нови Сад и оказват натиск върху десния президент Александър Вучич да свика предсрочни избори.