Газа преживява широко разпространено увеличение на кожните заболявания поради тежка гореща вълна, заяви в четвъртък директорът на болница „Ал-Шифа“ Мохамед Абу Салмия.
Абу Салмия подчерта, че високите температури, в съчетание с остър недостиг на питейна вода, излагат жителите от всички възрасти на повишен здравен риск в цялата Ивица Газа, съобщиха местни медии.
Той отбеляза, че болниците изпитват сериозни затруднения при работата на жизненоважна медицинска апаратура поради спрените доставки на гориво, което пряко застрашава живота на пациенти и ранени.
Междувременно здравните работници продължават да изпълняват задълженията си в изключително тежки условия.
Абу Салмия подчерта, че болниците са в критично състояние, а неспособността да се поддържат животоспасяващи устройства е катастрофална. Той отбеляза, че израелската армия продължава да атакува училища, болници и палатки, в които са настанени разселени хора.
Той изрично подчерта, че хуманитарната катастрофа в Газа се задълбочава с всеки изминал ден.
Израелската армия, отхвърляйки международните призиви за прекратяване на огъня, води брутална война в Газа от октомври 2023 г., при която са убити над 61 700 палестинци и е разрушена здравната система на региона.
През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършвани в Газа.
Израел също е изправен пред дело за геноцид в Международния съд за войната си срещу ивицата.