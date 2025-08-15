ПОЛИТИКА
2 мин. четене
Рязко увеличение на кожните заболявания в Газа на фона на тежка гореща вълна
Директорът на болница „Ал-Шифа“ предупреждава за сериозни здравни рискове, докато израелските атаки и липсата на гориво възпрепятстват медицинските услуги на фона на влошаващата се хуманитарна криза.
Рязко увеличение на кожните заболявания в Газа на фона на тежка гореща вълна
Високите температури, съчетани с остър недостиг на питейна вода, застрашават здравето на жителите от всички възрасти. / AP
15 август 2025

Газа преживява широко разпространено увеличение на кожните заболявания поради тежка гореща вълна, заяви в четвъртък директорът на болница „Ал-Шифа“ Мохамед Абу Салмия.

Абу Салмия подчерта, че високите температури, в съчетание с остър недостиг на питейна вода, излагат жителите от всички възрасти на повишен здравен риск в цялата Ивица Газа, съобщиха местни медии.

Той отбеляза, че болниците изпитват сериозни затруднения при работата на жизненоважна медицинска апаратура поради спрените доставки на гориво, което пряко застрашава живота на пациенти и ранени.

Междувременно здравните работници продължават да изпълняват задълженията си в изключително тежки условия.

Абу Салмия подчерта, че болниците са в критично състояние, а неспособността да се поддържат животоспасяващи устройства е катастрофална. Той отбеляза, че израелската армия продължава да атакува училища, болници и палатки, в които са настанени разселени хора.

Препоръчано

Той изрично подчерта, че хуманитарната катастрофа в Газа се задълбочава с всеки изминал ден.

Израелската армия, отхвърляйки международните призиви за прекратяване на огъня, води брутална война в Газа от октомври 2023 г., при която са убити над 61 700 палестинци и е разрушена здравната система на региона.

През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършвани в Газа.

Израел също е изправен пред дело за геноцид в Международния съд за войната си срещу ивицата.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us