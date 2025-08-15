Газа преживява широко разпространено увеличение на кожните заболявания поради тежка гореща вълна, заяви в четвъртък директорът на болница „Ал-Шифа“ Мохамед Абу Салмия.

Абу Салмия подчерта, че високите температури, в съчетание с остър недостиг на питейна вода, излагат жителите от всички възрасти на повишен здравен риск в цялата Ивица Газа, съобщиха местни медии.

Той отбеляза, че болниците изпитват сериозни затруднения при работата на жизненоважна медицинска апаратура поради спрените доставки на гориво, което пряко застрашава живота на пациенти и ранени.

Междувременно здравните работници продължават да изпълняват задълженията си в изключително тежки условия.

Абу Салмия подчерта, че болниците са в критично състояние, а неспособността да се поддържат животоспасяващи устройства е катастрофална. Той отбеляза, че израелската армия продължава да атакува училища, болници и палатки, в които са настанени разселени хора.