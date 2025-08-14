Втора среща

Коментарите идват, докато президентът се готви за първата си среща с Путин през втория си мандат. Тръмп заяви, че срещата лице в лице, която е планирана да се проведе в най-населения град на Аляска – Анкъридж, вероятно ще доведе до организиране на тристранна среща с Путин, Зеленски и него самия.

„Има много голям шанс да имаме втора среща, която ще бъде по-продуктивна от първата, защото първата ще ми покаже къде се намираме и какво правим“, каза той.

„Ако първата мине добре, ще имаме бърза втора среща. Бих искал да я проверем почти веднага и ще имаме бърза втора среща между президента Путин, президента Зеленски и мен, ако те искат да я проведат“, добави той.

Тръмп заяви, че макар на срещата в петък могат да бъдат постигнати по време „някои велики неща“, тя е насочена основно към „подготовка на почвата“ за последваща тристранна среща, която той призна, че може и да не се осъществи.

„Възможно е да няма втора среща, защото ако усетя, че не е подходящо да я проведем, защото не получих отговорите, които трябва да имаме, тогава няма да има втора среща“, подчерта той.