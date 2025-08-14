ПОЛИТИКА
2 мин. четене
Тръмп предупреждава Русия за „сериозни последствия“, ако не прекрати войната в Украйна по време на срещата на върха в Аляска
Тръмп заяви, че срещата на върха в Аляска вероятно ще бъде последвана от друга тристранна среща между него, Путин и Зеленски.
Тръмп предупреждава Русия за „сериозни последствия“, ако не прекрати войната в Украйна по време на срещата на върха в Аляска
Тръмп ще се срещне с Путин за първи път през втория си мандат в Аляска. / Reuters
14 август 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши руския си колега Владимир Путин с „много сериозни последствия“, ако не се съгласи да прекрати войната в Украйна по време на предстоящата им среща в Аляска.

На въпрос в сряда дали Русия ще понесе последствия, ако Владимир Путин не се съгласи да прекрати конфликта, Тръмп отговори пред журналисти: „Да, ще понесе.“

„Те ще се сблъскат с много сериозни последствия“, заяви той по време на изказване в Център Кенеди във Вашингтон, окръг Колумбия.

Изявлението бе направено само няколко часа след като Тръмп участва във виртуална среща с украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери, която американският президент определи като „много добра“.

„Ще я оценя с 10, знаете ли, много, много приятелска“, добави той.

СвързаниTRT Global - Trump eyes three-way meeting with Zelenskyy, Putin after Alaska summit
Препоръчано

Втора среща

Коментарите идват, докато президентът се готви за първата си среща с Путин през втория си мандат. Тръмп заяви, че срещата лице в лице, която е планирана да се проведе в най-населения град на Аляска – Анкъридж, вероятно ще доведе до организиране на тристранна среща с Путин, Зеленски и него самия.

„Има много голям шанс да имаме втора среща, която ще бъде по-продуктивна от първата, защото първата ще ми покаже къде се намираме и какво правим“, каза той.

„Ако първата мине добре, ще имаме бърза втора среща. Бих искал да я проверем почти веднага и ще имаме бърза втора среща между президента Путин, президента Зеленски и мен, ако те искат да я проведат“, добави той.

Тръмп заяви, че макар на срещата в петък могат да бъдат постигнати по време „някои велики неща“, тя е насочена основно към „подготовка на почвата“ за последваща тристранна среща, която той призна, че може и да не се осъществи.

„Възможно е да няма втора среща, защото ако усетя, че не е подходящо да я проведем, защото не получих отговорите, които трябва да имаме, тогава няма да има втора среща“, подчерта той.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us