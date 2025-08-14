Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши руския си колега Владимир Путин с „много сериозни последствия“, ако не се съгласи да прекрати войната в Украйна по време на предстоящата им среща в Аляска.
На въпрос в сряда дали Русия ще понесе последствия, ако Владимир Путин не се съгласи да прекрати конфликта, Тръмп отговори пред журналисти: „Да, ще понесе.“
„Те ще се сблъскат с много сериозни последствия“, заяви той по време на изказване в Център Кенеди във Вашингтон, окръг Колумбия.
Изявлението бе направено само няколко часа след като Тръмп участва във виртуална среща с украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери, която американският президент определи като „много добра“.
„Ще я оценя с 10, знаете ли, много, много приятелска“, добави той.
Втора среща
Коментарите идват, докато президентът се готви за първата си среща с Путин през втория си мандат. Тръмп заяви, че срещата лице в лице, която е планирана да се проведе в най-населения град на Аляска – Анкъридж, вероятно ще доведе до организиране на тристранна среща с Путин, Зеленски и него самия.
„Има много голям шанс да имаме втора среща, която ще бъде по-продуктивна от първата, защото първата ще ми покаже къде се намираме и какво правим“, каза той.
„Ако първата мине добре, ще имаме бърза втора среща. Бих искал да я проверем почти веднага и ще имаме бърза втора среща между президента Путин, президента Зеленски и мен, ако те искат да я проведат“, добави той.
Тръмп заяви, че макар на срещата в петък могат да бъдат постигнати по време „някои велики неща“, тя е насочена основно към „подготовка на почвата“ за последваща тристранна среща, която той призна, че може и да не се осъществи.
„Възможно е да няма втора среща, защото ако усетя, че не е подходящо да я проведем, защото не получих отговорите, които трябва да имаме, тогава няма да има втора среща“, подчерта той.