Руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп ще проведат "разговори на четири очи", насочени към разрешаване на конфликта в Украйна, когато се срещнат за историческата си среща на върха в Аляска в петък, съобщи Кремъл.

Срещата, която ще се състои на американска военна база извън Анкъридж, отбелязва първото посещение на Путин в западна страна след нападението му над Украйна през февруари 2022 г.

Украинският президент Володимир Зеленски, който се срещна с британския премиер Киър Стармър в Лондон в четвъртък, не е планиран да участва.

След почти три и половина години на бойни действия, довели до десетки хиляди жертви, Тръмп в сряда призова Путин да приеме мирно споразумение или да се изправи пред "много сериозни последствия".

Кремъл съобщи, че разговорите са планирани да започнат в 19:30 GMT в петък.

"Този разговор ще се проведе във формат на четири очи, естествено с участието на преводачи," заяви помощникът на Кремъл Юрий Ушаков пред репортери.

"След това ще последват преговори между делегациите, които ще продължат по време на работна закуска," добави Ушаков.

Той заяви, че е "вероятно очевидно за всички, че централната тема ще бъде разрешаването на украинската криза", въпреки че ще бъдат обсъдени и по-широки въпроси, свързани с мира и сигурността.

Путин и Тръмп ще дадат съвместна пресконференция след срещата си, по време на която ще "обобщят резултатите от преговорите", каза Ушаков.

Зеленски се среща със Стармър

Путин в четвъртък приветства усилията на САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна.

"Американската администрация... според мен полага доста енергични и искрени усилия за прекратяване на бойните действия," каза той на среща с висши служители.

Той също така предположи, че след разговорите със САЩ може да се стигне до споразумение за контрол на ядрените оръжия.

В навечерието на срещата на върха Украйна изстреля десетки дронове срещу Русия, ранявайки няколко души и предизвиквайки пожари в петролна рафинерия в южния град Волгоград.