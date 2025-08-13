ПОЛИТИКА
Служител на летище в Париж е отстранен от работа заради възглас "Свобода за Палестина" към екипажа на израелска авиокомпания
Разследване установи, че служител на летище Шарл де Гол в Париж е извикал „Свободна Палестина“ по време на радиообмен с екипажа на El Al, съобщи френският министър на транспорта.
Служител на летище в Париж беше временно отстранен от длъжност, след като извика „Свободна Палестина“ по време на радиообмен към екипажа на израелска авиокомпания, съобщи френският министър на транспорта.

Министърът на транспорта Филип Табаро потвърди късно във вторник, че инцидентът, който се е случил на 11 август сутринта, е бил разследван след жалба от екипажа на израелската авиокомпания El Al.

Разследването установило, че служител на летище Шарл де Гол в Париж е извикал „Свободна Палестина“ по време на радиообмен с екипажа на El Al, заяви Табаро в американската социална мрежа Екс.

Той подчерта, че изказването на служителя нарушава правилата за радиокомуникация, които трябва да са ограничени до въпроси, свързани със „безопасността и реда на въздушния трафик“.

„Той е отстранен от изпълнение на каквито и да е служебни задължения до второ нареждане. Незабавно е започната дисциплинарна процедура“, добави министърът.

