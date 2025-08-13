Служител на летище в Париж беше временно отстранен от длъжност, след като извика „Свободна Палестина“ по време на радиообмен към екипажа на израелска авиокомпания, съобщи френският министър на транспорта.

Министърът на транспорта Филип Табаро потвърди късно във вторник, че инцидентът, който се е случил на 11 август сутринта, е бил разследван след жалба от екипажа на израелската авиокомпания El Al.

Разследването установило, че служител на летище Шарл де Гол в Париж е извикал „Свободна Палестина“ по време на радиообмен с екипажа на El Al, заяви Табаро в американската социална мрежа Екс.