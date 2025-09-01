Съединените щати временно спряха одобрението на почти всички категории визи за посетители за притежатели на палестински паспорти от Газа, съобщи The New York Times.
Обширни ограничения, описани в съобщение на Държавния департамент, изпратено до американските дипломатически мисии по света на 18 август, ще попречат на много палестинци от окупирания Западен бряг и диаспорите да получат неимиграционни визи, според четири американски източника.
Засилените мерки засягат визови категории за медицинско лечение, университетско образование, семейни посещения и бизнес пътувания, поне временно, съобщи вестникът в неделя.
Спирането на визите следва отмяната на визите за палестински официални лица в петък, което им забранява да присъстват на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.
Този ход беше предприет след като Франция, Великобритания, Канада и Австралия обявиха планове да признаят палестинската държавност на предстоящото Общо събрание, присъединявайки се към 147 държави, които вече са признали Палестина като суверенна държава.
Държавният департамент наложи санкции на Организацията за освобождение на Палестина и Палестинската власт на 31 юли, отказвайки визи за техните членове.
Вашингтон също наскоро премахна санкции срещу незаконни израелски заселници, обвинени в нападения срещу палестинци в окупирания Западен бряг.
През януари Министерството на финансите на САЩ официално премахна санкциите срещу незаконни израелски заселници и групи, включително селищната група Amana, обвинени в насилие срещу палестинци в окупирания Западен бряг на фона на увеличаване на нападенията от страна на заселниците.
Офисът за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите обяви прекратяването на санкциите.