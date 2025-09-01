Съединените щати временно спряха одобрението на почти всички категории визи за посетители за притежатели на палестински паспорти от Газа, съобщи The New York Times.

Обширни ограничения, описани в съобщение на Държавния департамент, изпратено до американските дипломатически мисии по света на 18 август, ще попречат на много палестинци от окупирания Западен бряг и диаспорите да получат неимиграционни визи, според четири американски източника.

Засилените мерки засягат визови категории за медицинско лечение, университетско образование, семейни посещения и бизнес пътувания, поне временно, съобщи вестникът в неделя.

Спирането на визите следва отмяната на визите за палестински официални лица в петък, което им забранява да присъстват на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

Този ход беше предприет след като Франция, Великобритания, Канада и Австралия обявиха планове да признаят палестинската държавност на предстоящото Общо събрание, присъединявайки се към 147 държави, които вече са признали Палестина като суверенна държава.