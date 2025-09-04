Палестинската съпротивителна група Хамас обяви, че е приела създаването на независима национална администрация от технократи, която да управлява Газа, докато очаква отговора на Израел на предложение, направено от посредници миналия месец.

"Хамас все още очаква отговора на Израел на предложението, направено от посредници на 18 август, което групата прие," се казва в изявление на Хамас.

Групата потвърди готовността си за цялостна сделка, която да включва освобождаването на всички израелски пленници в замяна на договорен брой палестински затворници в израелски затвори.

Планът включва също прекратяване на геноцида в Газа, пълно изтегляне на израелските сили, отваряне на граничните пунктове за осигуряване на жизненоважна помощ и започване на възстановителни дейности.

Хамас заяви, че приемането на администрация от технократи е опит да се отговори на въпроса, който израелските официални лица наричат "деня след" относно управлението в Газа, което те използват като оправдание за продължаване на насилието.