Палестинската съпротивителна група Хамас обяви, че е приела създаването на независима национална администрация от технократи, която да управлява Газа, докато очаква отговора на Израел на предложение, направено от посредници миналия месец.
"Хамас все още очаква отговора на Израел на предложението, направено от посредници на 18 август, което групата прие," се казва в изявление на Хамас.
Групата потвърди готовността си за цялостна сделка, която да включва освобождаването на всички израелски пленници в замяна на договорен брой палестински затворници в израелски затвори.
Планът включва също прекратяване на геноцида в Газа, пълно изтегляне на израелските сили, отваряне на граничните пунктове за осигуряване на жизненоважна помощ и започване на възстановителни дейности.
Хамас заяви, че приемането на администрация от технократи е опит да се отговори на въпроса, който израелските официални лица наричат "деня след" относно управлението в Газа, което те използват като оправдание за продължаване на насилието.
Изявлението идва, след като израелските медии съобщиха, че премиерът Бенямин Нетаняху, който е изправен пред заповед за арест от Международния наказателен съд, се е отказал от търсенето на частично споразумение и сега настоява за цялостна сделка.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви в сряда, че "всички израелски войници, държани в Газа, трябва да бъдат освободени."
Хамас и Фатах преди това се бяха споразумели по време на преговори в Кайро миналия декември да създадат комитет за управление на делата на Газа, но Палестинската власт отхвърли това споразумение, настоявайки, че тя трябва да поеме отговорността за управлението на територията.
Насилието в Газа остави голяма част от анклава в руини. Почти две години израелски офанзиви са убили повече от 63,000 палестинци, разселили са по-голямата част от населението и са довели анклава до ръба на глад.
Хамас заяви, че остава ангажиран с "национална независима администрация от технократи," която да поеме незабавно отговорността във всички сектори на управлението.