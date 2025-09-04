Строителните дейности около нова структура в съоръжение, свързано с дълго подозирания ядрен оръжеен проект на Израел, са се засилили, според сателитни изображения, анализирани от експерти.

Те предполагат, че това може да бъде нов реактор или съоръжение за сглобяване на ядрени оръжия — но тайнствеността около програмата затруднява установяването на точната цел.

Работата в Ядрения изследователски център „Шимон Перес“ в Негев, близо до град Димона, отново повдига въпроси за широко разпространеното убеждение, че Израел е единствената държава в Близкия изток с ядрено оръжие.

Това може също да предизвика международна критика, особено след като Израел и Съединените щати бомбардираха ядрени обекти в Иран през юни заради опасенията, че Техеран може да използва обогатителните си съоръжения за създаване на ядрено оръжие.

Сред атакуваните обекти беше и тежководният реактор на Иран в Арак. Техеран продължава да твърди, че ядрената му програма е предназначена само за граждански цели.

Секретни обекти

Доклади за израелски разкопки в съоръжението, разположено на около 90 километра южно от Западен Йерусалим, се появиха за първи път през 2021 г.

Тогава сателитни изображения показаха само изкоп с размери около 150 метра дължина и 60 метра ширина близо до оригиналния тежководен реактор на обекта.

Изображения, направени на 5 юли от Planet Labs PBC, показват засилено строителство на мястото на изкопа. Изглежда, че се изграждат дебели бетонни подпорни стени, а обектът има няколко подземни етажа. Над мястото се издигат кранове.

Седем експерти, които разгледаха новите изображения, заявиха, че смятат строителството за свързано с дълго подозирания ядрен оръжеен проект на Израел, предвид близостта му до реактора в Димона, където няма гражданска електроцентрала.

Те обаче се разделиха в мненията си относно това какво може да бъде новото строителство.

Трима от тях заявиха, че местоположението и размерът на строителната зона, както и фактът, че изглежда има няколко етажа, означават, че най-вероятното обяснение е изграждането на нов тежководен реактор.

Останалите четирима предположиха, че това може да е тежководен реактор, но също така предложиха, че строителството може да е свързано с ново съоръжение за сглобяване на ядрени оръжия. Те отказаха да бъдат категорични, тъй като строителството все още е в ранен етап.

„Вероятно е реактор — това заключение е обосновано, но такава е природата на тези неща“, каза Джефри Люис, експерт от Центъра за изследвания на неразпространението на ядрени оръжия към Института за международни изследвания в Мидълбъри, който основава оценката си на изображенията и историята на Димона.

„Много е трудно да си представим, че е нещо друго.“

Израел не потвърждава, нито отрича наличието на ядрени оръжия, а правителството му не отговори на запитванията за коментар. Белият дом, който е най-близкият съюзник на Израел, също не отговори на запитванията за коментар.

Открита тайна

На мястото в момента не се вижда защитен купол или други характеристики, които обикновено са свързвани с реактор на тежка вода. Възможно е обаче такъв да бъде добавен по-късно или реакторът да бъде проектиран без него.

Сегашният реактор на тежка вода в Димона, въведен в експлоатация през 60-те години, работи много по-дълго от повечето реактори от същата епоха. Това подсказва, че скоро ще трябва да бъде подменен или модернизиран.