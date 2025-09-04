Строителните дейности около нова структура в съоръжение, свързано с дълго подозирания ядрен оръжеен проект на Израел, са се засилили, според сателитни изображения, анализирани от експерти.
Те предполагат, че това може да бъде нов реактор или съоръжение за сглобяване на ядрени оръжия — но тайнствеността около програмата затруднява установяването на точната цел.
Работата в Ядрения изследователски център „Шимон Перес“ в Негев, близо до град Димона, отново повдига въпроси за широко разпространеното убеждение, че Израел е единствената държава в Близкия изток с ядрено оръжие.
Това може също да предизвика международна критика, особено след като Израел и Съединените щати бомбардираха ядрени обекти в Иран през юни заради опасенията, че Техеран може да използва обогатителните си съоръжения за създаване на ядрено оръжие.
Сред атакуваните обекти беше и тежководният реактор на Иран в Арак. Техеран продължава да твърди, че ядрената му програма е предназначена само за граждански цели.
Секретни обекти
Доклади за израелски разкопки в съоръжението, разположено на около 90 километра южно от Западен Йерусалим, се появиха за първи път през 2021 г.
Тогава сателитни изображения показаха само изкоп с размери около 150 метра дължина и 60 метра ширина близо до оригиналния тежководен реактор на обекта.
Изображения, направени на 5 юли от Planet Labs PBC, показват засилено строителство на мястото на изкопа. Изглежда, че се изграждат дебели бетонни подпорни стени, а обектът има няколко подземни етажа. Над мястото се издигат кранове.
Седем експерти, които разгледаха новите изображения, заявиха, че смятат строителството за свързано с дълго подозирания ядрен оръжеен проект на Израел, предвид близостта му до реактора в Димона, където няма гражданска електроцентрала.
Те обаче се разделиха в мненията си относно това какво може да бъде новото строителство.
Трима от тях заявиха, че местоположението и размерът на строителната зона, както и фактът, че изглежда има няколко етажа, означават, че най-вероятното обяснение е изграждането на нов тежководен реактор.
Останалите четирима предположиха, че това може да е тежководен реактор, но също така предложиха, че строителството може да е свързано с ново съоръжение за сглобяване на ядрени оръжия. Те отказаха да бъдат категорични, тъй като строителството все още е в ранен етап.
„Вероятно е реактор — това заключение е обосновано, но такава е природата на тези неща“, каза Джефри Люис, експерт от Центъра за изследвания на неразпространението на ядрени оръжия към Института за международни изследвания в Мидълбъри, който основава оценката си на изображенията и историята на Димона.
„Много е трудно да си представим, че е нещо друго.“
Израел не потвърждава, нито отрича наличието на ядрени оръжия, а правителството му не отговори на запитванията за коментар. Белият дом, който е най-близкият съюзник на Израел, също не отговори на запитванията за коментар.
Открита тайна
На мястото в момента не се вижда защитен купол или други характеристики, които обикновено са свързвани с реактор на тежка вода. Възможно е обаче такъв да бъде добавен по-късно или реакторът да бъде проектиран без него.
Сегашният реактор на тежка вода в Димона, въведен в експлоатация през 60-те години, работи много по-дълго от повечето реактори от същата епоха. Това подсказва, че скоро ще трябва да бъде подменен или модернизиран.
„Той е висок, каквото бихте и очаквали, защото сърцевината на реактора ще бъде доста висока,“ казва Луис. „С оглед на местоположението, размерите и общата липса на друга строителна дейност, по-вероятно е това да е реактор, отколкото нещо друго.“
Едуин Лайман, ядрен експерт от базирания в Кеймбридж, Масачузетс, Union of Concerned Scientists, също заяви, че новото строителство може да представлява реактор с форма на кутия, който няма видим защитен купол, макар да призна, че липсата на прозрачност прави окончателното заключение трудно.
Израел „не допуска никакви международни инспекции или верификация на това, което прави, което принуждава обществото да спекулира,“ посочва Лайман.
Докато подробностите за Димона остават строго пазена тайна в Израел, един разобличител през 80-те години разкри информация и снимки от обекта, които доведоха експерти до извода, че Израел е произвел десетки ядрени бойни глави.
„Ако това е реактор на тежка вода, те се стремят да запазят способността да произвеждат отработено гориво, което след това могат да обработят, за да отделят плутоний за повече ядрени оръжия,“ казва Дарил Г. Кимбал, изпълнителен директор на базираната във Вашингтон Arms Control Association.
„Или изграждат съоръжение, за да поддържат арсенала си, или за да създават допълнителни бойни глави.“
Политика на ядрена двусмисленост
Смята се, че ядрената програма на Израел разчита на страничните продукти от реактор на тежка вода. Подобно на Индия и Пакистан, Израел вероятно използва реактор на тежка вода за производството на ядрени оръжия.
Реакторите могат да бъдат използвани за научни цели, но плутоният — който предизвиква ядрената верижна реакция, необходима за атомна бомба — е страничен продукт на процеса. Тритият е друг страничен продукт и може да бъде използван за увеличаване на експлозивната мощ на бойни глави.
Поради секретността на израелската програма остава трудно да се прецени точно колко ядрени оръжия притежава страната. През 2022 г. Bulletin of Atomic Scientists изчисли броя им на около 90 бойни глави.
Осигуряването на повече тритий за замяна на разпадащия се материал може да е причината за строителството в Димона, както отбелязва Лайман, тъй като тритият губи по 5% от ефективността си всяка година.
„Ако изграждат нов производствен реактор,“ казва той, „това не означава непременно, че искат да увеличат количеството плутоний, с което разполагат, а по-скоро да произвеждат тритий.“
Смята се, че Израел е започнал изграждането на ядрения обект в пустинята в края на 50-те години.
Политиката му на ядрена двусмисленост се счита, че е помогнала за възпирането на враговете му.
Израел е сред деветте държави, които със сигурност или вероятно разполагат с атомни оръжия, и сред само четирите, които никога не са се присъединили към Договора за неразпространение на ядреното оръжие — ключово международно споразумение, целящо да ограничи разпространението на ядрени оръжия.
Това означава, че Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН няма право да извършва инспекции в Димона.
Попитана за строителството, базираната във Виена МААЕ потвърди, че Израел „не е задължен да предоставя информация за други ядрени съоръжения в страната“ освен за своя изследователски реактор в Сорек.