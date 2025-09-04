Google е в средата на шестмесечен договор на стойност 45 милиона долара с офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху за популяризиране на правителствени послания и омаловажаване на хуманитарната криза в Газа, според доклад на Drop Site News.
Договорът, подписан в края на юни, описва Google като „ключова структура“ в подкрепа на стратегията за връзки с обществеността на Нетаняху, съобщи изданието в сряда.
Целта на сделката е рекламирането на израелската хасбара — държавната пропагандна кампания за оправдаване на военните действия и политиките на Израел пред международната общественост.
Кампанията започна дни след като Израел блокира доставките на храна, лекарства, гориво и други хуманитарни помощи за Газа на 2 март. Законодатели поставиха въпроси на официални лица дали правителството е подготвено за последиците в общественото мнение.
Говорител на израелската армия заяви тогава, че властите могат да стартират дигитална кампания „за да обяснят, че няма глад и да представят данните“.
Оттогава правителствени реклами, отричащи глада в Газа, се разпространяват широко, включително видео в YouTube от израелското външно министерство, което заявява: „В Газа има храна. Всяко друго твърдение е лъжа.“ Клипът е гледан над 6 милиона пъти, като голяма част от гледанията са постигнати чрез платена промоция.
Според доклада, рекламите се управляват чрез YouTube и платформата Display & Video 360 на Google и са описани в правителствени документи като „хазбара“ — еврейски термин, често превеждан като „пропаганда“.
Данните показват, че Израел също е похарчил 3 милиона долара за реклами с американската социална медийна компания X и 2,1 милиона долара с френско-израелската платформа Outbrain/Teads.
Подобни тактики
Други израелски реклами в Google, опитващи се да дискредитират ООН и властите в Газа, бяха докладвани миналата година от WIRED.
Реклама на Израелската правителствена рекламна агенция в Google Ads Transparency Center от юли се опитваше да обвини ООН в „умишлен саботаж“ на доставките на помощ за Газа и популяризираше спорната, подкрепяна от САЩ, фондация Gaza Humanitarian Foundation, която беше създадена, за да заобиколи хуманитарната работа на ООН и беше обвинена, че е „смъртоносен капан“.
Друга реклама от юни в Google Ads Transparency Center показва същото.
Министерството на здравеопазването в Газа съобщи във вторник, че 185 души, включително 12 деца, са починали от глад през август — най-високият месечен брой, регистриран от началото на войната на Израел срещу анклава преди почти две години.
Министерството заяви, че 70 от смъртните случаи са настъпили след като подкрепяната от ООН система за мониторинг на глада Integrated Food Security Phase Classification (IPC) официално обяви Газа за зона на глад миналия месец.
Здравните служители съобщиха, че повече от 43 000 деца под 5-годишна възраст страдат от недохранване, заедно с 55 000 бременни и кърмещи жени.