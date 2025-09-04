Google е в средата на шестмесечен договор на стойност 45 милиона долара с офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху за популяризиране на правителствени послания и омаловажаване на хуманитарната криза в Газа, според доклад на Drop Site News.

Договорът, подписан в края на юни, описва Google като „ключова структура“ в подкрепа на стратегията за връзки с обществеността на Нетаняху, съобщи изданието в сряда.

Целта на сделката е рекламирането на израелската хасбара — държавната пропагандна кампания за оправдаване на военните действия и политиките на Израел пред международната общественост.

Кампанията започна дни след като Израел блокира доставките на храна, лекарства, гориво и други хуманитарни помощи за Газа на 2 март. Законодатели поставиха въпроси на официални лица дали правителството е подготвено за последиците в общественото мнение.

Говорител на израелската армия заяви тогава, че властите могат да стартират дигитална кампания „за да обяснят, че няма глад и да представят данните“.

Оттогава правителствени реклами, отричащи глада в Газа, се разпространяват широко, включително видео в YouTube от израелското външно министерство, което заявява: „В Газа има храна. Всяко друго твърдение е лъжа.“ Клипът е гледан над 6 милиона пъти, като голяма част от гледанията са постигнати чрез платена промоция.

Според доклада, рекламите се управляват чрез YouTube и платформата Display & Video 360 на Google и са описани в правителствени документи като „хазбара“ — еврейски термин, често превеждан като „пропаганда“.

Данните показват, че Израел също е похарчил 3 милиона долара за реклами с американската социална медийна компания X и 2,1 милиона долара с френско-израелската платформа Outbrain/Teads.