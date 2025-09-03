Широко разпространените наводнения засегнаха няколко части на северна Индия, като се очакват още гръмотевични бури в сряда, съобщиха властите. Местните медии съобщават, че около 10 000 души са били евакуирани от бреговете на реката в столицата Ню Делхи.
Мусонният сезон в Индия тази година е особено интензивен, като само през август в северна Индия са загинали най-малко 130 души. Вследствие на наводненията са унищожени села, а инфраструктурата е увредена.
Последната вълна от наводнения засегна управляваните от Индия административни райони Джаму и Кашмир, както и щатите Химачал Прадеш, Утаракханд и Пенджаб, където реките Ченаб и Тави са надминали опасните нива на няколко места.
Повишените води на реките предизвикаха свлачища и повредиха много пътища, изолирайки части от планинските райони на Джаму и Химачал от останалата част на Индия.
Жена и дъщеря й загинаха, след като дъждовете събориха стена в дома им в района Раджури на Джаму и Кашмир, съобщи регионален служител.
Индийската метеорологична служба предупреди за силни до много силни валежи в региона в сряда, като се очакват още валежи в Утаракханд и Утар Прадеш.
Централната водна комисия съобщи, че прелялата река Ямуна е преминала опасното си ниво във вторник в Делхи.
Местните медии съобщават, че близо 10 000 души са били евакуирани в спасителни лагери, създадени от правителството по главните магистрали, като предпазна мярка за живеещите в ниско разположените райони.
Жителите, живеещи по бреговете на Ямуна в Делхи, бяха евакуирани и през 2023 г., след като домовете им бяха наводнени, а реката достигна най-високото си ниво за последните 45 години.
Много туристически обекти в Химачал Прадеш бяха засегнати от свлачища през последните седмици, докато бушуващите реки повредиха инфраструктурата.
Трима загинаха при свлачище в района на Манди, други двама са под развалините, съобщи главният министър Сухвиндер Сингх Суху в сряда.
Образователните институции бяха затворени, а властите призоваха хората да останат по домовете си заради предупрежденията за наводнения.
В съседния Пенджаб правителството съобщи, че от 1 август досега 30 души са загинали, а почти 20 000 са евакуирани.
Водите, прииждащи през равнините на Пенджаб, известен като житницата на Индия, са унищожили 150 000 хектара земеделски култури, съобщи правителството във вторник.
Непрекъснатите валежи принудиха властите да изпуснат вода от язовирите, което доведе до наводнения в равнините на Индия и Пакистан през последните дни.