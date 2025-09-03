Широко разпространените наводнения засегнаха няколко части на северна Индия, като се очакват още гръмотевични бури в сряда, съобщиха властите. Местните медии съобщават, че около 10 000 души са били евакуирани от бреговете на реката в столицата Ню Делхи.

Мусонният сезон в Индия тази година е особено интензивен, като само през август в северна Индия са загинали най-малко 130 души. Вследствие на наводненията са унищожени села, а инфраструктурата е увредена.

Последната вълна от наводнения засегна управляваните от Индия административни райони Джаму и Кашмир, както и щатите Химачал Прадеш, Утаракханд и Пенджаб, където реките Ченаб и Тави са надминали опасните нива на няколко места.

Повишените води на реките предизвикаха свлачища и повредиха много пътища, изолирайки части от планинските райони на Джаму и Химачал от останалата част на Индия.

Жена и дъщеря й загинаха, след като дъждовете събориха стена в дома им в района Раджури на Джаму и Кашмир, съобщи регионален служител.

Индийската метеорологична служба предупреди за силни до много силни валежи в региона в сряда, като се очакват още валежи в Утаракханд и Утар Прадеш.

Централната водна комисия съобщи, че прелялата река Ямуна е преминала опасното си ниво във вторник в Делхи.

Местните медии съобщават, че близо 10 000 души са били евакуирани в спасителни лагери, създадени от правителството по главните магистрали, като предпазна мярка за живеещите в ниско разположените райони.