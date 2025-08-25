Държавни служители, домакини и пенсионери се наредиха на опашки в столицата на Венецуела, Каракас, в събота, докато хиляди доброволци се записваха в милицията на страната в случай на американска инвазия.

Президентът Николас Мадуро призова гражданите да отговорят на настоящата „заплаха“ от САЩ и да се запишат през уикенда в Боливарската милиция – граждански корпус, свързан с въоръжените сили на южноамериканската страна.

Тази демонстрация на сила също има за цел да изпрати послание до Вашингтон, който е обявил награда от 50 милиона долара за Мадуро – обвинен от администрацията на Тръмп в ръководене на наркокартел – и е разположил три военни кораба край бреговете на Венецуела за това, което САЩ наричат операции срещу наркотрафика.

Центрове за регистрация на милицията бяха създадени на площадите в столицата, в военни и обществени сгради, а дори и в президентския дворец Мирафлорес.

Доброволците можеха да се запишат и в Планинските казарми, където се намира мавзолеят на покойния социалистически лидер Уго Чавес, в гъсто населена зона с големи жилищни проекти и рушащи се тухлени къщи.

„Служили ли сте преди?“ попита член на милицията, облечен в камуфлаж, Оскар Матеус.

„Тук съм, за да служа на нашата страна“, отговори 66-годишният одитор пред AFP. „Не знаем какво може да се случи, но трябва да сме подготвени и да продължим да се съпротивляваме.“

„Родината ни зове. Нашата страна се нуждае от нас“, каза 51-годишната Роси Паравабит.

‘Да живее родината!’

Наречени Боливарска армия от Чавес, въоръжените сили на Венецуела не крият политическата насоченост на милицията.

„Чавес живее!“ е сега техният официален поздрав.

Бившият социалистически президент на Венецуела Чавес дойде на власт през 1999 г. и почина на поста през 2013 г. Мадуро е на власт оттогава, въпреки че САЩ не признават валидността на последните му две избори.

Не е ясно колко войници има във венецуелската милиция.

Мадуро заяви тази седмица, че само милицията има над 4,5 милиона готови войници.

Въпреки това, последната независима оценка отчита около 343 000 членове през 2020 г., според Международния институт за стратегически изследвания.

„Записвам се за Венецуела, да живее родината!“ извикаха доброволците при регистрацията.

Полицаи и военни резервисти също се наредиха, за да потвърдят своите ангажименти.