Министерството на здравеопазването в палестинския анклав съобщи в сряда, че броят на жертвите от наложения от Израел глад и тежкото недохранване е достигнал 367, от които 131 са деца. Само през последното денонощие са починали още шестима души, включително едно дете.
Министерството уточни, че 89 от смъртните случаи, сред които 16 деца, са настъпили след като подкрепяната от ООН система за мониторинг на глада Integrated Food Security Phase Classification (IPC) официално обяви град Газа за зона на глад през изминалия месец.
Междувременно, най-малко 13 души бяха убити при нови атаки на израелската армия в Газа, съобщиха медици и здравни служители.
Медицински източници информираха агенция “Анадолу”, че петима души, включително бременна жена и нейното неродено дете, са загинали при удара на израелски хеликоптер срещу жилищна сграда в западната част на Газа.
Друга жилищна сграда беше ударена от армейски хеликоптер в централната част на град Газа, като трима души загинаха, съобщиха източниците.
Израелските сили също са атакували палатки, приютяващи разселени цивилни в близост до специализираната болница Рантееси в квартал Наср на същия град. Съобщава се за множество ранени, част от които с тежки наранявания.
Израелски военни самолети удариха жилищна сграда в квартал Наср, при което пострадаха още цивилни.
Междувременно, израелската армия продължава да взривява домове използвайки капани с взривни устройства, задействани чрез роботи, в квартал Шейх Радван, град Газа, като част от план за окупация.
На 8 август израелският Съвет по сигурността одобри плана на премиера Бенямин Нетаняху за постепенно реокупиране на Газа, започвайки с град Газа.
Израелски дрон-хеликоптери (квадрокоптери) хвърлиха запалителни бомби върху палатки, приютяващи разселени цивилни, и сергии на пазара в квартал Шейх Радван, предизвиквайки пожари, които повредиха палатките и имуществото на гражданите.
Израелска артилерия обстрелва кварталите Зейтун и Сабра в същия град, съобщиха очевидци.
В централната част на Газа петима палестинци бяха убити, а още петима други ранени при удари с дронове по бежанския лагер Нусейрат.
Израелската военна офанзива опустоши ивицата Газа, убивайки повече от 63 600 палестинци и тласкайки ивицата към хуманитарна криза, белязана от широко разпространен глад.
През ноември миналата година, Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Газа.
Израел също така е изправен пред дело за геноцид в Международния съд заради войната си срещу палестинския анклав.