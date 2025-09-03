Министерството на здравеопазването в палестинския анклав съобщи в сряда, че броят на жертвите от наложения от Израел глад и тежкото недохранване е достигнал 367, от които 131 са деца. Само през последното денонощие са починали още шестима души, включително едно дете.

Министерството уточни, че 89 от смъртните случаи, сред които 16 деца, са настъпили след като подкрепяната от ООН система за мониторинг на глада Integrated Food Security Phase Classification (IPC) официално обяви град Газа за зона на глад през изминалия месец.

Междувременно, най-малко 13 души бяха убити при нови атаки на израелската армия в Газа, съобщиха медици и здравни служители.

Медицински източници информираха агенция “Анадолу”, че петима души, включително бременна жена и нейното неродено дете, са загинали при удара на израелски хеликоптер срещу жилищна сграда в западната част на Газа.

Свързани TRT World - How Israel’s non-stop war is depriving Palestinians of sleep and leading to severe health issues

Друга жилищна сграда беше ударена от армейски хеликоптер в централната част на град Газа, като трима души загинаха, съобщиха източниците.

Израелските сили също са атакували палатки, приютяващи разселени цивилни в близост до специализираната болница Рантееси в квартал Наср на същия град. Съобщава се за множество ранени, част от които с тежки наранявания.

Израелски военни самолети удариха жилищна сграда в квартал Наср, при което пострадаха още цивилни.

Междувременно, израелската армия продължава да взривява домове използвайки капани с взривни устройства, задействани чрез роботи, в квартал Шейх Радван, град Газа, като част от план за окупация.