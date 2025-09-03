На 31 август в суданския град Няла се проведе церемония, която може да се окаже повратна точка за раздираната от конфликти нация, предизвикана от вероятно най-сериозното политическо разделение след отделянето на Южен Судан.

Мохамед Хамдан Дагло, лидер на паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF), които водят война срещу Суданските въоръжени сили (SAF), ръководени от генерал Абдел Фатах ал-Бурхан от април 2023 г., положи клетва като ръководител на паралелно правителство.

Лидерът на милицията Абделазиз Адам ал-Хилу беше назначен за заместник на Дагло, а 13-членен президентски съвет допълва структурата, според изявление на новия Судански основателен алианс.

Времето на церемонията изглеждаше умишлено и внимателно планирано, за да противодейства на събитията от съперническата страна. Няколко дни по-рано, международно признатият Преходен суверенен съвет, ръководен от ал-Бурхан, проведе първото си заседание на кабинета в Хартум след избухването на гражданската война.

Сега, с две противоположни правителства, претендиращи за легитимност, експертите виждат поляризацията на третата по големина държава в Африка като формалност след години на напрежение. Създаването на паралелна администрация, която военният Суверенен съвет нарича „фантомно правителство“, също подчертава ефектите от застоялата война, в която нито една от страните не е близо до победа.

Африканският съюз и Организацията на обединените нации отхвърлиха паралелната управляваща власт в Судан, определяйки я като заплаха за единството и териториалната цялост на страната.

Разделени от конфликта

RSF и техните съюзници засилиха контрола си върху западен Судан, след като по-рано тази година отстъпиха голяма част от северните, централните и източните региони, включително Хартум, на въоръжените сили.

Единиците на Дагло сега контролират всички освен един от петте държавни столици в региона Дарфур, богат на златни резерви, които се простират в дъга по границите на Судан с Либия, Чад и Централноафриканската република.

„Това не бива да се подценява, защото случилото се преди няколко дни е повратна точка в историята на Судан“, казва анализаторът Елбашир Идрис, правейки неудобни паралели с референдума от 2011 г., който раздели Судан на две.

Външният министър на Судан Омар Мохамед Ахмед Сидиг отхвърля бунтовническата администрация като нежизнеспособна, твърдейки, че паравоенните „сеят семената на собственото си унищожение“.

Той посочва ерозията на местната подкрепа след тежките цивилни жертви и масовото разселване, което накара хуманитарните организации да обявят това за най-тежката хуманитарна криза в света.

„Няма опасност за единството на страната, въпреки че това може да засегне и забави решението на проблема“, казва Сидиг, поставяйки под въпрос дали бунтовниците притежават административните способности, необходими за функциониращо правителство.

„Не мисля, че има рационално правителство, което би предоставило каквато и да е форма на признание на това така наречено паралелно правителство в Няла.“

Борба за надмощие

Враждуващите фракции са възприели идентични символи, като и двете използват суданската птица секретар в своите емблеми, претендирайки да бъдат законните наследници на правителството.

Както отбелязва Идрис, това се е превърнало както във фратрицидна борба, така и във война на изтощение. „По същество те сега се борят за малки парчета земя заради застоя“, казва той пред TRT Afrika.

Военният застой е най-видим в Ал Фашер, който издържа повече от година под обсадата на паравоенните сили.

Сателитни изображения от Хуманитарната изследователска лаборатория на Йейлския университет разкриват как RSF са изградили земни бариери с дължина над 31 км, обграждайки града и блокирайки населението му.