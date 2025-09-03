СВЯТ
Сирия конфискува пратка с оръжия, предназначена за терористите от ПКК/ЙПГ
Операцията в района на Дамаск се провежда на фона на ескалиращи сблъсъци между правителствените сили и доминираните от терористите ЙПГ-ПКК, Сирийските демократични сили /СДС/ в североизточна Сирия.
Сирийските власти конфискуваха различни видове оръжия, включително РПГ . (Снимка: АА архив) / AA Archive
3 септември 2025

Министерството на вътрешните работи на Сирия обяви изземването на пратка с оръжия и боеприпаси в района на Дамаск.

В официално изявление в сряда министерството съобщи, че командването на вътрешната сигурност е провело внимателно планирана операция, при която са конфискувани различни видове оръжия, включително гранатомети, както и леки оръжия. Шофьорът на пратката също е задържан.

„Компетентните органи са започнали разследвания за идентифициране на всички замесени страни, с цел предаването им на съдебните власти и предприемане на законови действия“, се добавя в изявлението.

Министерството подчерта готовността на сирийските сили за сигурност да се противопоставят на всякакви опити за дестабилизиране на страната и потвърди ангажимента си за защита на гражданите и националния суверенитет.

Сблъсъци с терористичната група

Изземването се случва на фона на продължаващи сблъсъци между сирийските правителствени сили и терористите от ПKK/ЙПГ. В неделя сирийската армия е обсадила група, опитваща се да проникне в армейски позиции източно от Алепо, близо до село Тал Мааз, според държавната новинарска агенция SANA. Съобщава се за жертви сред терористите по време на сблъсъка.

SANA цитира правителствен източник, който заяви, че други терористи от ПKK/ЙПГ, разположени в селото Ум Тина и град Дейр Хафер, са обстрелвали позиции на сирийската армия в Тал Мааз в опит да спасят своите членове. Сблъсъците са започнали с огън от леки оръжия, преди да ескалират до тежки оръжия и подкрепления.

Напрежението следва споразумението от 10 март между сирийския президент Ахмед ал Шараа и лидера на ПKK/ЙПГ Ферхад Абди Шахин за интегриране на гражданските и военните институции в североизточна Сирия под държавен контрол, включително гранични пунктове, летища и енергийна инфраструктура. Споразумението потвърди териториалното единство на Сирия, въпреки че министерството обяви, че ПКК/ЙПГ многократно е нарушавала договора.

След отстраняването на лидера на режима Башар ал Асад от власт на 8 декември 2024 г., след 24 години на поста, сирийското правителство засили усилията си за възстановяване на сигурността в цялата страна.

