Министерството на вътрешните работи на Сирия обяви изземването на пратка с оръжия и боеприпаси в района на Дамаск.

В официално изявление в сряда министерството съобщи, че командването на вътрешната сигурност е провело внимателно планирана операция, при която са конфискувани различни видове оръжия, включително гранатомети, както и леки оръжия. Шофьорът на пратката също е задържан.

„Компетентните органи са започнали разследвания за идентифициране на всички замесени страни, с цел предаването им на съдебните власти и предприемане на законови действия“, се добавя в изявлението.

Министерството подчерта готовността на сирийските сили за сигурност да се противопоставят на всякакви опити за дестабилизиране на страната и потвърди ангажимента си за защита на гражданите и националния суверенитет.

