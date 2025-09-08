Испанският премиер Педро Санчес обяви в понеделник допълнителни мерки, за да се сложи край на геноцида в Газа.
„Това, което Израел прави, не е самозащита, а изтребление на беззащитен народ”, заяви Санчес в телевизионно обръщение.
Той подчерта, че въпреки че Испания де факто прилага забрана за износ на оръжия към Израел от 2023 г., правителството сега ще приеме спешно законодателство за „постоянна“ забрана.
Също така на всички кораби, превозващи гориво за израелските въоръжени сили, ще бъде забранено да акостират в испански пристанища, а на самолетите, превозващи „военно оборудване за Израел“, ще бъде отказан достъп до испанското въздушно пространство, добави министър-председателят.
Освен това мерките включват забрана за влизане на испанска територия на лица, „които участват пряко в геноцида“, забрана на продукти „от незаконните колонии в Газа и Западния бряг“, както и ограничаване на испанските консулски услуги за лица, пребиваващи в тези колонии.
„Знаем, че всички тези мерки няма да бъдат достатъчни, за да спрат военните престъпления, но се надяваме, че ще допринесат за оказване на натиск върху премиера Бенямин Нетаняху, за да облекчат част от страданията, които преживява палестинското население“, посочи Санчес.
Другите мерки включват увеличаване на присъствието на Испания в Рафах с допълнителни войски и нови съвместни проекти с Палестинската власт за осигуряване на храна и лекарства.
Испания също така ще увеличи помощта си за палестинците и за Агенцията на ООН за палестинските бежанци (UNRWA) с 10 милиона евро (11,7 милиона долара) и ще се ангажира с допълнителна хуманитарна помощ за Газа в размер от 150 милиона евро през 2026 г., обеща Педро Санчес и добави:
„Испания не може сама да спре войната, но това не означава, че не можем да опитаме.“