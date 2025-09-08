Испанският премиер Педро Санчес обяви в понеделник допълнителни мерки, за да се сложи край на геноцида в Газа.

„Това, което Израел прави, не е самозащита, а изтребление на беззащитен народ”, заяви Санчес в телевизионно обръщение.

Той подчерта, че въпреки че Испания де факто прилага забрана за износ на оръжия към Израел от 2023 г., правителството сега ще приеме спешно законодателство за „постоянна“ забрана.

Също така на всички кораби, превозващи гориво за израелските въоръжени сили, ще бъде забранено да акостират в испански пристанища, а на самолетите, превозващи „военно оборудване за Израел“, ще бъде отказан достъп до испанското въздушно пространство, добави министър-председателят.

Освен това мерките включват забрана за влизане на испанска територия на лица, „които участват пряко в геноцида“, забрана на продукти „от незаконните колонии в Газа и Западния бряг“, както и ограничаване на испанските консулски услуги за лица, пребиваващи в тези колонии.