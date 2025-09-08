СВЯТ
2 мин. четене
Испанският премиер представи девет мерки за спиране на „геноцида в Газа“
„Това, което Израел прави, не е самозащита, а изтребление на беззащитно население“, заяви Педро Санчес
Испанският премиер представи девет мерки за спиране на „геноцида в Газа“
Испанският премиер Педро Санче / AA
8 септември 2025

Испанският премиер Педро Санчес обяви в понеделник допълнителни мерки, за да се сложи край на геноцида в Газа.

„Това, което Израел прави, не е самозащита, а изтребление на беззащитен народ”, заяви Санчес в телевизионно обръщение.

Той подчерта, че въпреки че Испания де факто прилага забрана за износ на оръжия към Израел от 2023 г., правителството сега ще приеме спешно законодателство за „постоянна“ забрана.

Също така на всички кораби, превозващи гориво за израелските въоръжени сили, ще бъде забранено да акостират в испански пристанища, а на самолетите, превозващи „военно оборудване за Израел“, ще бъде отказан достъп до испанското въздушно пространство, добави министър-председателят.

Освен това мерките включват забрана за влизане на испанска територия на лица, „които участват пряко в геноцида“, забрана на продукти „от незаконните колонии в Газа и Западния бряг“, както и ограничаване на испанските консулски услуги за лица, пребиваващи в тези колонии.

Препоръчано

Знаем, че всички тези мерки няма да бъдат достатъчни, за да спрат военните престъпления, но се надяваме, че ще допринесат за оказване на натиск върху премиера Бенямин Нетаняху, за да облекчат част от страданията, които преживява палестинското население“, посочи Санчес.

Другите мерки включват увеличаване на присъствието на Испания в Рафах с допълнителни войски и нови съвместни проекти с Палестинската власт за осигуряване на храна и лекарства.

Испания също така ще увеличи помощта си за палестинците и за Агенцията на ООН за палестинските бежанци (UNRWA) с 10 милиона евро (11,7 милиона долара) и ще се ангажира с допълнителна хуманитарна помощ за Газа в размер от 150 милиона евро през 2026 г., обеща Педро Санчес и добави:

„Испания не може сама да спре войната, но това не означава, че не можем да опитаме.“

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us