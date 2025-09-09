Един от основните кораби на Глобалната флотилия Сумуд (GSF), известен като „Семеен кораб“, беше атакуван от обект, за който се предполага, че е дрон, край бреговете на Тунис, съобщиха организаторите, докато туниските власти отхвърлиха твърденията за атака с дрон.

Корабът, плаващ под португалски флаг, превозваше членове на ръководния комитет на GSF, включително и други активисти, според изявление на флотилията, публикувано в платформата на американската социална медия Instagram.

„Всички пътници и екипаж са в безопасност“, се казва в изявлението, публикувано късно в понеделник, като се добавя: „В момента се провежда разследване и когато бъде налична повече информация, тя ще бъде незабавно оповестена.“

„Актовете на агресия, насочени към сплашване и отклоняване на нашата мисия, няма да ни възпрат. Нашата мирна мисия да пробием блокадата на Газа и да изразим солидарност с нейния народ продължава с решителност и упоритост“, се добавя в изявлението.

„Дрон се появи точно над кораба, пусна бомба, която избухна, и корабът се запали“, каза Акар, член на ръководния комитет, в видео съобщение в Instagram.

В изявление, съобщено от туниската държавна новинарска агенция TAP, Министерството на вътрешните работи на Тунис отхвърли твърденията, че корабът под португалски флаг е бил ударен от дрон, докато е бил закотвен извън пристанището на Сиди Бу Саид.

Министерството заяви, че охранителни екипи са инспектирали мястото и са установили, че пожарът е причинен от запалване на спасителна жилетка. Пожарът е бил бързо овладян и не е причинил наранявания или материални щети, освен изгарянето на няколко жилетки, добавиха те.

Глобалната флотилия Сумуд, наречена на арабската дума за „устойчивост“, се състои от около 20 кораба, превозващи хора от различни страни, включително лекари, журналисти и активисти. Около 150 активисти – включително тунизийци, турски граждани и други от Европа, Африка и Азия – участват в инициативата.