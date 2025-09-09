СВЯТ
2 мин. четене
Земетресение с магнитуд 5.2 разтърси Гърция
Епицентърът беше на четири километра от морския курорт Неа Стира, но няма незабавни съобщения за жертви или щети.
Земетресение с магнитуд 5.2 разтърси Гърция
През май силно земетресение с магнитуд 6,1 разтърси района край гръцкия остров Крит и се усети чак в Египет, както и в гръцката столица. / Reuters
9 септември 2025

Земетресение с магнитуд 5,2 бала по Рихтер с еприцентър близо до бреговете на гръцкия остров Евбея беше силно усетено в Атина, съобщиха властите.

Трусът е регистриран в 00:30 местно време (21:30 GMT) на 45 километра североизточно от гръцката столица, съобщи Институтът по геодинамика към Националната обсерватория в Атина рано във вторник.

Епицентърът е бил на четири километра от крайбрежния курорт Неа Стира в югозападната част на Евбея, вторият по големина остров в Гърция, уточниха от института.

Няма съобщения за пострадали или нанесени щети.

Кметът на близкия град Маратон, Стергиос Циркас, определи земетресението като "много силно" в изказване по телевизия ERT.

През май силно земетресение с магнитуд 6,1 удари край гръцкия остров Крит и беше усетено чак в Египет, както и в гръцката столица.

Препоръчано

През януари и февруари остров Санторини в Егейско море, основна туристическа дестинация в Гърция, преживя изключителна сеизмична активност.

Хиляди трусове там принудиха няколко хиляди жители да напуснат домовете си, но впоследствие те се върнаха.

Разположена върху няколко разлома в югоизточното Средиземноморие, Гърция редовно е засегната от земетресения.

Последното смъртоносно земетресение там беше през октомври 2020 г. на остров Самос в Егейско море.

С магнитуд 7, то отне живота на двама души на Самос и над 100 души в турския пристанищен град Измир.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us