Земетресение с магнитуд 5,2 бала по Рихтер с еприцентър близо до бреговете на гръцкия остров Евбея беше силно усетено в Атина, съобщиха властите.

Трусът е регистриран в 00:30 местно време (21:30 GMT) на 45 километра североизточно от гръцката столица, съобщи Институтът по геодинамика към Националната обсерватория в Атина рано във вторник.

Епицентърът е бил на четири километра от крайбрежния курорт Неа Стира в югозападната част на Евбея, вторият по големина остров в Гърция, уточниха от института.

Няма съобщения за пострадали или нанесени щети.

Кметът на близкия град Маратон, Стергиос Циркас, определи земетресението като "много силно" в изказване по телевизия ERT.

През май силно земетресение с магнитуд 6,1 удари край гръцкия остров Крит и беше усетено чак в Египет, както и в гръцката столица.