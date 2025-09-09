Земетресение с магнитуд 5,2 бала по Рихтер с еприцентър близо до бреговете на гръцкия остров Евбея беше силно усетено в Атина, съобщиха властите.
Трусът е регистриран в 00:30 местно време (21:30 GMT) на 45 километра североизточно от гръцката столица, съобщи Институтът по геодинамика към Националната обсерватория в Атина рано във вторник.
Епицентърът е бил на четири километра от крайбрежния курорт Неа Стира в югозападната част на Евбея, вторият по големина остров в Гърция, уточниха от института.
Няма съобщения за пострадали или нанесени щети.
Кметът на близкия град Маратон, Стергиос Циркас, определи земетресението като "много силно" в изказване по телевизия ERT.
През май силно земетресение с магнитуд 6,1 удари край гръцкия остров Крит и беше усетено чак в Египет, както и в гръцката столица.
През януари и февруари остров Санторини в Егейско море, основна туристическа дестинация в Гърция, преживя изключителна сеизмична активност.
Хиляди трусове там принудиха няколко хиляди жители да напуснат домовете си, но впоследствие те се върнаха.
Разположена върху няколко разлома в югоизточното Средиземноморие, Гърция редовно е засегната от земетресения.
Последното смъртоносно земетресение там беше през октомври 2020 г. на остров Самос в Егейско море.
С магнитуд 7, то отне живота на двама души на Самос и над 100 души в турския пристанищен град Измир.