Южнокорейският външен министър замина за САЩ, заради проблема с арестуваните корейски работници
Разговорите на Чо ще се съсредоточат върху задържаните корейски работници / AA
8 септември 2025

Южнокорейският външен министър Чо Хюн пътува към САЩ, за да се опита да разреши последствията от задържането на стотици корейски работници по време на имиграционна акция, в момент когато Сеул е поел ангажимент за мащабни инвестиционни планове в Съединените щати.

Сеул съобщи в неделя, че преговорите за организиране на освобождаването на около 300 корейски работници, арестувани в завод за батерии в Джорджия, който се строи от Hyundai Motor и LG Energy Solution, са приключили и се подготвя план за тяхното връщане в Южна Корея тази седмица.

Задържането на работниците от агенти на Министерството на вътрешната сигурност предизвика шок в Южна Корея, която е важен съюзник на САЩ и се опитва да финализира търговско споразумение, договорено в края на юли. Това се случи само 10 дни след като новият президент на Южна Корея, Лий Дже Мьон, се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, където двамата обещаха да развият по-тесни бизнес връзки.

Разговорите на Чо ще се съсредоточат върху връщането на корейските работници, които предимно са били наети от подизпълнители, в Южна Корея с чартърен полет, което ще бъде наречено „доброволно напускане“, според служител на южнокорейското външно министерство, който отказа да даде допълнителни подробности.

Тръмп, който засили депортациите в цялата страна, докато администрацията му предприема мерки срещу нелегалните имигранти, заяви миналата седмица, че не е бил наясно с акцията. Той нарече задържаните „нелегални чужденци“.

В неделя той призова чуждестранните компании, които инвестират в САЩ, да „уважават имиграционните закони на нашата нация“, но тонът му звучеше по-примирително.

„Вашите инвестиции са добре дошли и ние ви насърчаваме да доведете ЗАКОННО вашите много умни хора с голям технически талант, за да създадете продукти от световна класа и ние ще направим това възможно бързо и законно“, написа той в оциалната си мрежа Truth Social.

300-те южнокорейци бяха сред 475-те арестувани в четвъртък на мястото на проект на стойност 4,3 милиарда долара, реализиран от Hyundai и производителя на батерии LGES за производство на батерии за електрически автомобили. Това беше най-голямата операция на едно място в историята на разследващите операции на Министерството на вътрешната сигурност.

Hyundai Motor е един от най-големите чуждестранни инвеститори в САЩ и е сред южнокорейските компании, които ще инвестират в страната според търговската сделка между двете страни за митата, която включва и 350 милиарда долара инвестиции в САЩ.

Говорител на Hyundai Motor заяви, че някои служители са били помолени да преустановят ненужните пътувания до Съединените щати.

LGES също така преустанови командировките на служителите си до САЩ, с изключение на някои изключителни случаи, и ще отзове служители, базирани в Южна Корея, които в момента са в страната.

