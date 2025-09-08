Южнокорейският външен министър Чо Хюн пътува към САЩ, за да се опита да разреши последствията от задържането на стотици корейски работници по време на имиграционна акция, в момент когато Сеул е поел ангажимент за мащабни инвестиционни планове в Съединените щати.

Сеул съобщи в неделя, че преговорите за организиране на освобождаването на около 300 корейски работници, арестувани в завод за батерии в Джорджия, който се строи от Hyundai Motor и LG Energy Solution, са приключили и се подготвя план за тяхното връщане в Южна Корея тази седмица.

Задържането на работниците от агенти на Министерството на вътрешната сигурност предизвика шок в Южна Корея, която е важен съюзник на САЩ и се опитва да финализира търговско споразумение, договорено в края на юли. Това се случи само 10 дни след като новият президент на Южна Корея, Лий Дже Мьон, се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, където двамата обещаха да развият по-тесни бизнес връзки.

Разговорите на Чо ще се съсредоточат върху връщането на корейските работници, които предимно са били наети от подизпълнители, в Южна Корея с чартърен полет, което ще бъде наречено „доброволно напускане“, според служител на южнокорейското външно министерство, който отказа да даде допълнителни подробности.

Тръмп, който засили депортациите в цялата страна, докато администрацията му предприема мерки срещу нелегалните имигранти, заяви миналата седмица, че не е бил наясно с акцията. Той нарече задържаните „нелегални чужденци“.

В неделя той призова чуждестранните компании, които инвестират в САЩ, да „уважават имиграционните закони на нашата нация“, но тонът му звучеше по-примирително.