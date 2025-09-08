Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк осъди „неописуемите страдания и масовото унищожение“ в Газа, заявявайки, че е „ужасен“ от използването на геноцидна реторика от страна на висши израелски представители.

„Масовото избиване на палестински цивилни в Газа, причиняването на неописуеми страдания и масовото унищожение, както и извършването на военни престъпления от страна на Израел шокират съвестта на света“, заяви Тюрк в понеделник по време на своето изказване на 60-ата сесия на Съвета за правата на човека в Женева.

Определяйки обсадената палестинска територия като „гробище“, ръководителят на правата на човека на ООН подчерта, че регионът „вика за мир“.

„Ужасен съм от откритото използване на геноцидна реторика и позорното дехуманизиране на палестинците от страна на висши израелски представители“, каза Тюрк.

Той повтори, че Израел има правно задължение да предприеме стъпките, наредени от Международния съд (ICJ), за да предотврати актове на геноцид, да накаже подстрекателството към геноцид и да осигури достатъчна помощ за палестинците в Газа.