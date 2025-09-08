СВЯТ
Шефът на ООН за правата на човека е "ужасен" от явната геноцидна реторика на Израел
Върховният комисар на ООН по правата на човека заяви, че Израел е юридически задължен да предприеме стъпките, разпоредени от Международния съд (МС), за да предотврати актове на геноцид.
Израел уби над 64 500 палестинци при бруталната си офанзива в Газа от октомври 2023 г. / AA
8 септември 2025

Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк осъди „неописуемите страдания и масовото унищожение“ в Газа, заявявайки, че е „ужасен“ от използването на геноцидна реторика от страна на висши израелски представители.

„Масовото избиване на палестински цивилни в Газа, причиняването на неописуеми страдания и масовото унищожение, както и извършването на военни престъпления от страна на Израел шокират съвестта на света“, заяви Тюрк в понеделник по време на своето изказване на 60-ата сесия на Съвета за правата на човека в Женева.

Определяйки обсадената палестинска територия като „гробище“, ръководителят на правата на човека на ООН подчерта, че регионът „вика за мир“.

„Ужасен съм от откритото използване на геноцидна реторика и позорното дехуманизиране на палестинците от страна на висши израелски представители“, каза Тюрк.

Той повтори, че Израел има правно задължение да предприеме стъпките, наредени от Международния съд (ICJ), за да предотврати актове на геноцид, да накаже подстрекателството към геноцид и да осигури достатъчна помощ за палестинците в Газа.

„По-нататъшната милитаризация, окупация, анексия и потисничество само ще подхранват повече насилие и отмъщение“, предупреди Тюрк.

„Нуждаем се от действия сега, за да спрем клането“, подчерта той, добавяйки, че международната общност не изпълнява своя дълг.

Отхвърляйки „бездействието“ по отношение на Газа, той заяви, че това не е опция и отбеляза, че доставките на оръжия за Израел, които рискуват да нарушат законите на войната, трябва да бъдат прекратени.

