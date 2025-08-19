СВЯТ
1 мин. четене
Хамас обяви че приема новото предложение за примирие в Газа
Предложението включва временно прекратяване на военните операции за два месеца, през които ще се осъществи размяна на затворници и заложници, според медийни съобщения.
Хамас обяви че приема новото предложение за примирие в Газа
Палестинците в Газа се борят с глада, докато Израел продължава да блокира помощта. / AA
преди 12 часа

Палестинската съпротивителна група Хамас е приела предложение за 60-дневно примирие в Газа, предложено от египетски и катарски посредници, съобщават египетски медии.

Държавният канал Ал-Кахера Нюз, позовавайки се на неназовани египетски източници, съобщи в понеделник, че планът предвижда израелските сили да се прегрупират близо до границата, за да се улесни влизането на хуманитарна помощ в Газа.

Предложението включва временно прекратяване на военните действия за два месеца, през които ще се осъществи размяна на пленници и заложници, според доклада.

Сделката предвижда освобождаването на 10 израелски заложници живи и връщането на 18 тела в замяна на неопределен брой палестински затворници.

Препоръчано

Източниците посочват, че Хамас разглежда плана като най-добрата налична опция за защита на населението на Газа от военна ескалация, както и като възможна първа стъпка към трайно решение.

Няма незабавен коментар от страна на Хамас или посредниците относно доклада.

Предложението идва повече от седмица след като израелският съвет за сигурност одобри планове за окупация на град Газа и близките бежански лагери, което предизвика международно възмущение, както и вътрешна опозиция.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us