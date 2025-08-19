Палестинската съпротивителна група Хамас е приела предложение за 60-дневно примирие в Газа, предложено от египетски и катарски посредници, съобщават египетски медии.
Държавният канал Ал-Кахера Нюз, позовавайки се на неназовани египетски източници, съобщи в понеделник, че планът предвижда израелските сили да се прегрупират близо до границата, за да се улесни влизането на хуманитарна помощ в Газа.
Предложението включва временно прекратяване на военните действия за два месеца, през които ще се осъществи размяна на пленници и заложници, според доклада.
Сделката предвижда освобождаването на 10 израелски заложници живи и връщането на 18 тела в замяна на неопределен брой палестински затворници.
Източниците посочват, че Хамас разглежда плана като най-добрата налична опция за защита на населението на Газа от военна ескалация, както и като възможна първа стъпка към трайно решение.
Няма незабавен коментар от страна на Хамас или посредниците относно доклада.
Предложението идва повече от седмица след като израелският съвет за сигурност одобри планове за окупация на град Газа и близките бежански лагери, което предизвика международно възмущение, както и вътрешна опозиция.