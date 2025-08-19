Палестинската съпротивителна група Хамас е приела предложение за 60-дневно примирие в Газа, предложено от египетски и катарски посредници, съобщават египетски медии.

Държавният канал Ал-Кахера Нюз, позовавайки се на неназовани египетски източници, съобщи в понеделник, че планът предвижда израелските сили да се прегрупират близо до границата, за да се улесни влизането на хуманитарна помощ в Газа.

Предложението включва временно прекратяване на военните действия за два месеца, през които ще се осъществи размяна на пленници и заложници, според доклада.

Сделката предвижда освобождаването на 10 израелски заложници живи и връщането на 18 тела в замяна на неопределен брой палестински затворници.