СВЯТ
2 мин. четене
Австралия осъди решението на Израел да анулира визите на нейните дипломати за Палестинската власт
Пени Уонг заяви, че правителството на Нетаняху води Израел към изолация и подкопава международните усилия за постигане на мир и прилагането на решението за две държави
Австралия упреква Израел след отнемането на визите на дипломатите / Reuters
преди 16 часа

Австралия определи решението на Израел да отмени визите на представителите на Австралия, акредитирани към Палестинската власт в Рамала, като „неоправдано“.

Австралийският външен министър Пени Уонг определи решението на Израел като "необоснована реакция", на решението на Австралия да признае Палестина.

Тя потвърди позицията на страната си да продължи да работи с партньорите и да допринася за международния импулс към решението с две държави, прекратяването на огъня в Газа и освобождаването на заложниците.

Изявлението ѝ дойде след като Израел анулира визите на австралийските представители за Палестинската власт в понеделник, в отговор на решението на Австралия да признае държавата Палестина и наложи забрана за влизането в страната на крайнодесен израелски политик.

СвързаниTRT Global - 'We don't want you here': Australia cancels far-right Israeli politician's visa

Уонг обеща, че страната ѝ ще защитава своите общности и ще предпазва всички австралийци от опитите за разпространяване на омраза и разделение

В понеделник австралийското правителство анулира визата на израелския депутат Симха Ротман - председател на парламентарна комисия по съдебни въпроси на Кнесета, като забрани влизането му в страната за три години заради откритата му подкрепа за изселването на палестинците от Газа и нарече палестинските деца „врагове“ на Израел.

Препоръчано

През ноември 2024 г. Австралия отказа виза на бившия израелски министър на вътрешните работи и правосъдието Айелет Шакед заради подкрепата ѝ за незаконното строителство на еврейски селища в окупирания Западен бряг.

Австралия се готви да признае палестинската държавност следващия месец на Общото събрание на ООН.

Няколко държави, включително Франция, Великобритания, Малта, Канада и Португалия, обявиха, че се готвят да признаят палестинската държава на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

Признаването идва в момент, когато Израел продължава бруталната си офанзива срещу Газа, при която загинаха над 62 000 души, от октомври 2023 г.

Миналия ноември Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

Срещу Израел е заведено също и дело за геноцид в Международният наказателен съд в Хага, заради войната в анклава.

