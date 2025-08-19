СВЯТ
Мадуро мобилизира милиони в милицията на фона на нарастващи „заплахи“ от САЩ
Този ход идва след като Вашингтон удвои наградата от 50 милиона долара за ареста на Мадуро и изпрати военни кораби в Карибите като част от нова кампания срещу наркотиците.
Твърди се, че венецуелската милиция наброява около 5 милиона души, макар анализатори да твърдят, че реалният брой е значително по-малък. (Снимка: АП) / AP
преди 18 часа

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви, че ще мобилизира над 4,5 милиона членове на милицията, за да защити страната срещу това, което той нарече нови „заплахи“ от страна на Съединените щати, след като Вашингтон увеличи наградата за неговото залавяне.

„Тази седмица ще активирам специален план с над 4,5 милиона милиционери, за да осигуря покритие на цялата национална територия — милиции, които са подготвени, активирани и въоръжени“, заяви Мадуро по време на телевизионно обръщение в понеделник.

Милицията, официално създадена при покойния президент Уго Чавес, се твърди, че наброява около 5 милиона членове, въпреки че анализатори смятат, че реалният брой е значително по-малък. Населението на Венецуела е приблизително 30 милиона души.

Заплахите от Вашингтон

Мадуро осъди това, което нарече „екстравагантни, странни и нелепи заплахи“ от страна на Вашингтон.

По-рано този месец администрацията на Тръмп удвои наградата за залавянето на Мадуро до 50 милиона долара, позовавайки се на обвинения в наркотрафик. Американски служители го обвиняват, че ръководи така наречения Картел на слънцата, мощна мрежа за кокаин, внедрена във венецуелската армия.

Американската армия също така разположи военноморски сили в южната част на Карибите като част от своята операция срещу наркотиците.

Министърът на вътрешните работи на Венецуела Диосдадо Кабейо заяви, че Каракас е отговорил, като е разположил сили „в целия Карибски регион... в нашето море, наша собственост, венецуелска територия“.

Без да споменава директно последните действия на САЩ, Мадуро благодари на съюзниците за тяхната подкрепа срещу това, което той описа като „гнили заплахи“ от Вашингтон.

Той също така призова своите политически поддръжници да укрепят въоръжените единици на местно ниво, включително селските и работническите милиции, заявявайки: „Пушки и ракети за селската сила — за защита на територията, суверенитета и мира на Венецуела.“

