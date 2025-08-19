Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви, че ще мобилизира над 4,5 милиона членове на милицията, за да защити страната срещу това, което той нарече нови „заплахи“ от страна на Съединените щати, след като Вашингтон увеличи наградата за неговото залавяне.

„Тази седмица ще активирам специален план с над 4,5 милиона милиционери, за да осигуря покритие на цялата национална територия — милиции, които са подготвени, активирани и въоръжени“, заяви Мадуро по време на телевизионно обръщение в понеделник.

Милицията, официално създадена при покойния президент Уго Чавес, се твърди, че наброява около 5 милиона членове, въпреки че анализатори смятат, че реалният брой е значително по-малък. Населението на Венецуела е приблизително 30 милиона души.

Заплахите от Вашингтон

Мадуро осъди това, което нарече „екстравагантни, странни и нелепи заплахи“ от страна на Вашингтон.