Индийският премиер Нарендра Моди ще се срещне с първия дипломат на Китай във вторник, което е знак за намаляване на напрежението между съседите с ядрено след дългогодишния конфликт между тези азиатски сили.
Китайският външен министър Ван И, който пристигна в Индия в понеделник, ще проведе разговори с Моди и други ръковоодители, включително съветника по национална сигурност Аджит Довал, относно спорната граница в Хималаите.
Очаква се да бъдат обсъдени тимш относно намаляването на числеността на войските по общата граница и възобновяването на част от търговията в региона.
Най-висшият китайски дипломат приветства „положителната тенденция“ в отношенията с Индия
Отношенията между Китай и Индия се развиват в „положителна тенденция“ към сътрудничество, заяви китайският външен министър Ван И на своя индийски колега в Ню Делхи, според изявление, публикувано във вторник. Двете най-населени държави в света са съперници, които се борят за влияние в Южна Азия, а през 2020 г. в Хималаите, между тях възникна смъртоносен граничен конфликт.
Индия, заедно със САЩ, Австралия и Япония, се включи т. нар. Четиристранен диалог за сигурност (КУАД), който се възприема като противовес на Китай.
Но на фона на глобалните търговски и геополитически турбуленции, предизвикани от търговската война на американския президент Доналд Тръмп, двете страни предприеха действия за да подобрят отношенията си.
По време на разговорите в понеделник с индийския външен министър Субраманям Джайшанкар, Ван заяви, че двете страни трябва „да се възприемат като партньори и възможности, а не като противници или заплаха“.
Той подчерта, че възобновяването на „диалога на всички нива“ и „поддържането на мир и спокойствие в граничните райони“ е доказателство за положителната тенденция в двустранните отношения.
По време на тридневното си посещение в Китай, се очаква, Ван да се срещне също и с премиера Нарендра Моди
‘Компромис на най-високо политическо ниво’
Дългогодишният граничен спор между Индия и Китай се изостри през 2020 г. след смъртоносните сблъсъци между военните части на двете страни в долината Галван, в Ладак.
Хладните отношения засегнаха търговията, дипломацията и въздушния транспорт, тъй като и двете страни разположиха десетки хиляди сили за сигурност в граничните райони.
Оттогава насам бе постигнат значителен напредък.
Миналата година Индия и Китай постигнаха cпоразумение за граничните патрули и изтеглиха допълнителните си сили от някои гранични райони.
И двете страни продължават да укрепват границата си, като изграждат пътища и железопътни мрежи.
През последните месеци страните увеличиха официалните посещения за да обсъдят облекчаването на някои търговски ограничения, движението на гражданите и визите за бизнесмени. През юни Пекин позволи на индийски поклонници да посетят светите места в Тибет.
И двете страни работят за възобновяването на директните полети.
Миналата седмица говорителят на индийското външно министерство Рандхир Джайсвал заяви, че Индия и Китай обсъждат възобновяването на търговията през три пункта по тяхната 3488-километрова (2167 мили) граница.
Манож Джоши, изследовател в базирания в Ню Делхи мозъчен тръст "Обзървър рисърч фаундейшън". (Observer Research Foundation), заяви, че отношенията все още са на несигурно ниво на нормализация.
„Разрешаването на граничния въпрос между двете страни изисква политически компромис на най-високо ниво“, каза Джоши, който в същото време е член на консултативния съвет за национална сигурност на Индия.
Той подчерта, че страните все още не а се разбрали напълно по въпроса за граничния спор и свързаните с него проблеми.
В понеделник говорителят на китайското външно министерство Мао Нин заяви, че Пекин е готов да използва посещението на Ван в Индия ккато възможност да работи с индийската страна, за да "се справи правилно с различията и да насърчи устойчивото, здраво и стабилно развитие на китайско-индийските отношения".”
Мао добави, че срещата на Ван със съветника по национална сигурност на Моди ще „продължи задълбочената комуникация за съвместно опазване на мира и спокойствието в граничните райони“.
Моди планира скоро да посети Китай
Размразяването на отношенията между Пекин и Ню Делхи започна миналия октомври, когато Моди и китайският президент Си Дзинпин проведоха разговор на среща на върха на групата БРИКС в Казан, Русия.
Това беше първия официален разговор между двамата лидерите от 2019 г. насам.
Моди ще проведе среща със Си, по време на посещението си в Китай по-късно този месец — първото му посещение от седем години — за да участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, регионална група, създадена от Китай, Русия и други централноазиатските държави като противовес на влиянието на САЩ в Азия.
По-рано тази година Си Дзинпин призова за по-близко сътрудничество между Китай и Индия, като оприличи бъдещите отношения между двете страни на „танго между дракон и слон“ – символични животни, представляващи съответно Китай и Индия.
Миналия месец индийският външен министър посети Пекин за първи път от 2020 г.
САЩ и Пакистан играят роля в размразяването на отношенията
Възобновяването на отношенията идва в момент, когато връзките на Ню Делхи с Тръмп се влошават.
В началото на август Тръмп удвои митата върху индийските стоки до 50% като санкция за покупките на руски петрол.
Митата влизат в сила от 27 август.
Индия не показа признаци на отстъпление, а вместо това подписа още споразумения с Русия за задълбочаване на икономическото сътрудничество.
Подновеният ангажимент на Тръмп с главния съперник на Индия, Пакистан, допълнително подтикна Ню Делхи към Китай, каза Худа, който ръководеше Северното командване на индийската армия, от 2014 до 2016 г.
През юни Тръмп прие в Белия дом главнокомандващия пакистанските въоръжени сили фелдмаршал Саид Асим Мунир и по-късно обяви , че са подписали споразумение с Пакистан за разработване на петролни резерви.
И двете събития последваха след твърдението на Тръмп, че с негово посредничество Индия и Пакистан са се споразумели за пълно и незабавно прекратяване на огъня, след като двете страни размениха военни удари през май.
Във военнен конфликт Пакистан използва китайски военни самолети и ракети срещу Индия.
„Китай е силно ангажиран с Пакистан и на практика не може да очаквате, че Пекин ще се въздържи от подкрепата си за Исламабад“, подчертаа Худа и добави:. „Но не можете да имате двама враждебни съседи на вашите граници и едновременно да се справяте и с двамата.“