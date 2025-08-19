Индийският премиер Нарендра Моди ще се срещне с първия дипломат на Китай във вторник, което е знак за намаляване на напрежението между съседите с ядрено след дългогодишния конфликт между тези азиатски сили.

Китайският външен министър Ван И, който пристигна в Индия в понеделник, ще проведе разговори с Моди и други ръковоодители, включително съветника по национална сигурност Аджит Довал, относно спорната граница в Хималаите.

Очаква се да бъдат обсъдени тимш относно намаляването на числеността на войските по общата граница и възобновяването на част от търговията в региона.

Най-висшият китайски дипломат приветства „положителната тенденция“ в отношенията с Индия

Отношенията между Китай и Индия се развиват в „положителна тенденция“ към сътрудничество, заяви китайският външен министър Ван И на своя индийски колега в Ню Делхи, според изявление, публикувано във вторник. Двете най-населени държави в света са съперници, които се борят за влияние в Южна Азия, а през 2020 г. в Хималаите, между тях възникна смъртоносен граничен конфликт.

Индия, заедно със САЩ, Австралия и Япония, се включи т. нар. Четиристранен диалог за сигурност (КУАД), който се възприема като противовес на Китай.

Но на фона на глобалните търговски и геополитически турбуленции, предизвикани от търговската война на американския президент Доналд Тръмп, двете страни предприеха действия за да подобрят отношенията си.

По време на разговорите в понеделник с индийския външен министър Субраманям Джайшанкар, Ван заяви, че двете страни трябва „да се възприемат като партньори и възможности, а не като противници или заплаха“.

Той подчерта, че възобновяването на „диалога на всички нива“ и „поддържането на мир и спокойствие в граничните райони“ е доказателство за положителната тенденция в двустранните отношения.

По време на тридневното си посещение в Китай, се очаква, Ван да се срещне също и с премиера Нарендра Моди

‘Компромис на най-високо политическо ниво’

Дългогодишният граничен спор между Индия и Китай се изостри през 2020 г. след смъртоносните сблъсъци между военните части на двете страни в долината Галван, в Ладак.

Хладните отношения засегнаха търговията, дипломацията и въздушния транспорт, тъй като и двете страни разположиха десетки хиляди сили за сигурност в граничните райони.

Оттогава насам бе постигнат значителен напредък.

Миналата година Индия и Китай постигнаха cпоразумение за граничните патрули и изтеглиха допълнителните си сили от някои гранични райони.

И двете страни продължават да укрепват границата си, като изграждат пътища и железопътни мрежи.

През последните месеци страните увеличиха официалните посещения за да обсъдят облекчаването на някои търговски ограничения, движението на гражданите и визите за бизнесмени. През юни Пекин позволи на индийски поклонници да посетят светите места в Тибет.

И двете страни работят за възобновяването на директните полети.

Миналата седмица говорителят на индийското външно министерство Рандхир Джайсвал заяви, че Индия и Китай обсъждат възобновяването на търговията през три пункта по тяхната 3488-километрова (2167 мили) граница.

Манож Джоши, изследовател в базирания в Ню Делхи мозъчен тръст "Обзървър рисърч фаундейшън". (Observer Research Foundation), заяви, че отношенията все още са на несигурно ниво на нормализация.