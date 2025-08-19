Почти половината от всички убити хуманитарни работници по света през 2024 г. са загинали в Газа, където 183 служители на хуманитарни организации са били убити при израелските нападения, съобщи ООН във вторник.

ООН осъди възмутително големия брой от 383 жертви, определяйки тези данни и липсата на отчетност като „срамна оценка на международната апатия“ и предупреди, че данните за тази година са също толкова тревожни.

Данните за загиналите през 2024 г. показват увеличение с 31% повече спрямо предходната година, като над 60 хуманитарни работници са били убити в Судан, а десетки други в конфликтни зони по света.

ООН посочи, че най-често извършители на убийствата са държавни актьори, а повечето загинали са местен персонал, нападнат или по време на работа, или в домовете си.

Освен това през миналата година 308 работници са били ранени, 125 отвлечени и 45 задържани, според доклада на ООН, публикуван по случай Световния ден на хуманитарната помощ.

„Срамно оценка за международното бездействие“