Почти половината от всички убити хуманитарни работници по света през 2024 г. са загинали в Газа, където 183 служители на хуманитарни организации са били убити при израелските нападения, съобщи ООН във вторник.
ООН осъди възмутително големия брой от 383 жертви, определяйки тези данни и липсата на отчетност като „срамна оценка на международната апатия“ и предупреди, че данните за тази година са също толкова тревожни.
Данните за загиналите през 2024 г. показват увеличение с 31% повече спрямо предходната година, като над 60 хуманитарни работници са били убити в Судан, а десетки други в конфликтни зони по света.
ООН посочи, че най-често извършители на убийствата са държавни актьори, а повечето загинали са местен персонал, нападнат или по време на работа, или в домовете си.
Освен това през миналата година 308 работници са били ранени, 125 отвлечени и 45 задържани, според доклада на ООН, публикуван по случай Световния ден на хуманитарната помощ.
„Срамно оценка за международното бездействие“
„Дори едно нападение срещу хуманитарен колега е нападение срещу всички нас и срещу хората, на които служим“, заяви шефът на хуманитарната помощ на ООН Том Флетчър.
„Нападения в такива мащаби, без никаква отчетност, са срамна оценка на международното бездействие и апатия”, подчерта Флетчър.
Според Базата данни за сигурността на хуманитарните работницина - Aid Worker Security Database, към 14 август тази година 265 хуманитарни работници вече са загинали.
ООН подчерта, че нападенията срещу хуманитарни работници и операции нарушават международното хуманитарно право и застрашават живота на милиони хора, блокирани в зони на война и бедствия. „Насилието срещу хуманитарни работници не е неизбежно. То трябва да спре“, заяви Флетчър, координиращ извънредната помощ на ООН и заместник-генерален секретар по хуманитарните въпроси.
Междувременно Световната здравна организация на ООН съобщи, че тази година вече са регистрирани над 800 нападения върху здравни заведения в 16 територии, при които са загинали над 1 110 здравни работници и пациенти, а стотици са ранени.
Световният ден на хуманитарната помощ се отбелязва всяка година на 19 август в памет на жертвите от бомбената атака в централата на ООН в Багдад, през 2003 г., при която загинаха 22 души, включително специалният пратеник на ООН Сержио Виера де Мело.