ООН: В Газа бяха убити почти половината от всички убити хуманитарни работници в света през 2024 г.
ООН осъди рекордния брой жертви сред хуманитарните работници през 2024 г., определяйки тези данни като „срамна оценка на международната апатия“
ООН осъди рекордния брой жертви сред хуманитарните работници през 2024 г., (Снимка: Reuters Archive) / Reuters
преди 9 часа

Почти половината от всички убити хуманитарни работници по света през 2024 г. са загинали в Газа, където 183 служители на хуманитарни организации са били убити при израелските нападения, съобщи ООН във вторник.

ООН осъди възмутително големия брой от 383 жертви, определяйки тези данни и липсата на отчетност като „срамна оценка на международната апатия“ и предупреди, че данните за тази година са също толкова тревожни.

Данните за загиналите през 2024 г. показват увеличение с 31% повече спрямо предходната година, като над 60 хуманитарни работници са били убити в Судан, а десетки други в конфликтни зони по света.

ООН посочи, че най-често извършители на убийствата са държавни актьори, а повечето загинали са местен персонал, нападнат или по време на работа, или в домовете си.

Освен това през миналата година 308 работници са били ранени, 125 отвлечени и 45 задържани, според доклада на ООН, публикуван по случай Световния ден на хуманитарната помощ.

„Срамно оценка за международното бездействие“

„Дори едно нападение срещу хуманитарен колега е нападение срещу всички нас и срещу хората, на които служим“, заяви шефът на хуманитарната помощ на ООН Том Флетчър.

„Нападения в такива мащаби, без никаква отчетност, са срамна оценка на международното бездействие и апатия”, подчерта Флетчър.

Според Базата данни за сигурността на хуманитарните работницина - Aid Worker Security Database, към 14 август тази година 265 хуманитарни работници вече са загинали.

ООН подчерта, че нападенията срещу хуманитарни работници и операции нарушават международното хуманитарно право и застрашават живота на милиони хора, блокирани в зони на война и бедствия. „Насилието срещу хуманитарни работници не е неизбежно. То трябва да спре“, заяви Флетчър, координиращ извънредната помощ на ООН и заместник-генерален секретар по хуманитарните въпроси.

Междувременно Световната здравна организация на ООН съобщи, че тази година вече са регистрирани над 800 нападения върху здравни заведения в 16 територии, при които са загинали над 1 110 здравни работници и пациенти, а стотици са ранени.

Световният ден на хуманитарната помощ се отбелязва всяка година на 19 август в памет на жертвите от бомбената атака в централата на ООН в Багдад, през 2003 г., при която загинаха 22 души, включително специалният пратеник на ООН Сержио Виера де Мело.

