Замърсяването с пластмасови отпадъци на околната среда в страните от Югоизточна Азия, както и в Китай, Япония и Южна Корея, може да нарасне с близо 70 процента, ако не бъдат предприети ефективни мерки, предупреди доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
„Подтикнато от нарастващите доходи и стандарти на живот, използването на пластмаси в региона се очаква почти да се удвои при липса на по-амбициозни политики“, се казва в доклада „Регионална перспектива за пластмасите“, сравнявайки данните с нивата от 2022 г.
Държавите членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) „се очаква да видят почти утрояване“ на изтичането на пластмасови отпадъци, добавя докладът.
Прогнозира се, че пластмасовите отпадъци ще се увеличат повече от два пъти, докато изтичането на пластмаси в околната среда ще нарасне с 68 процента, като основно ще произхожда от страни с по-ниски средни доходи в АСЕАН и Китай, се посочва още в доклада.
Описвайки региона като „гореща точка за пластмасово замърсяване“, докладът отбелязва, че през 2022 г. 8,4 милиона тона неправилно управлявани пластмасови отпадъци са изтекли в околната среда.
Основен екологичен проблем
Регионалните пластмасови отпадъци са се увеличили от 10 милиона тона през 1990 г. до 113 милиона тона през 2022 г., се посочва още в доклада.
„Неформални и небезопасни практики, като изгаряне на открито и изхвърляне, продължават да съществуват в повечето страни от АСЕАН и Китай, особено в селските райони“, се добавя в доклада.
Пластмасовите отпадъци са сериозен екологичен проблем, замърсяващ реките и океаните и създаващ здравни рискове за дивата природа и хората, тъй като микропластмасите също навлизат в организма.
Докладът прогнозира, че годишното изтичане в околната среда в региона може да достигне 14,1 милиона тона до 2050 г., от които 5,1 милиона тона могат да попаднат в реки, крайбрежни райони и океани.
Страните в региона се различават значително по възможностите си за управление на отпадъците, като използването на пластмаси в 13 държави е нараснало почти девет пъти – от 17 милиона тона през 1990 г. до 152 милиона тона през 2022 г.
Тъй като повече от половината от използваните пластмаси в региона имат живот по-кратък от пет години, голяма част от тях бързо се превръщат в отпадъци.
Използването на пластмаси в региона може да намалее с 28 процента чрез амбициозни действия, включително забрани за пластмаси за еднократна употреба и данъци, които също могат да увеличат процента на рециклиране до 54 процента и да намалят неправилно управляваните отпадъци с 97 процента, се посочва още в доклада.
В свързано развитие, преговорите за международен правно обвързващ договор за замърсяването с пластмаси бяха възобновени във вторник в Женева, след като предишните преговори миналата година в Южна Корея се провалиха поради разногласия между страните относно мерките за ограничаване на производството на пластмаси и управлението на пластмасовите отпадъци.