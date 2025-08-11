Замърсяването с пластмасови отпадъци на околната среда в страните от Югоизточна Азия, както и в Китай, Япония и Южна Корея, може да нарасне с близо 70 процента, ако не бъдат предприети ефективни мерки, предупреди доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

„Подтикнато от нарастващите доходи и стандарти на живот, използването на пластмаси в региона се очаква почти да се удвои при липса на по-амбициозни политики“, се казва в доклада „Регионална перспектива за пластмасите“, сравнявайки данните с нивата от 2022 г.

Държавите членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) „се очаква да видят почти утрояване“ на изтичането на пластмасови отпадъци, добавя докладът.

Прогнозира се, че пластмасовите отпадъци ще се увеличат повече от два пъти, докато изтичането на пластмаси в околната среда ще нарасне с 68 процента, като основно ще произхожда от страни с по-ниски средни доходи в АСЕАН и Китай, се посочва още в доклада.

Описвайки региона като „гореща точка за пластмасово замърсяване“, докладът отбелязва, че през 2022 г. 8,4 милиона тона неправилно управлявани пластмасови отпадъци са изтекли в околната среда.

Основен екологичен проблем

Регионалните пластмасови отпадъци са се увеличили от 10 милиона тона през 1990 г. до 113 милиона тона през 2022 г., се посочва още в доклада.