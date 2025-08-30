СВЯТ
2 мин. четене
Свлачище и проливен дъжд убиват семейство в Кашмир, спасителни екипи се отправят на помощ
Регионът е изправен пред смъртоносни дъждове, като свлачище и проливен дъжд отнемат живота на 11 души, оставят двама в неизвестност и причиняват наводнения, които повреждат десетки сгради.
Свлачище и проливен дъжд убиват семейство в Кашмир, спасителни екипи се отправят на помощ
Обилните дъждове са причинили смъртта на над 80 души в региона. / AA
30 август 2025

Най-малко 11 души загинаха, а двама са в неизвестност след свлачище и проливен дъжд в районите Реаси и Рамбан в индийския администриран Кашмир, съобщиха официални лица.

Полицейски служител каза по телефона за Anadolu, че седем членове на едно семейство са загинали в местното село Бхаддър в район Реаси, когато свлачище е затрупало дома им рано сутринта.

„Това е трагичен инцидент; всички членове на семейството са загинали, а телата им са открити,“ заяви служителят.

Екипи за спасяване, включително полиция и Държавната служба за реагиране при бедствия (SDRF), са изпратени за спасителни и помощни операции в района.

В друг инцидент в район Рамбан, проливен дъжд предизвика внезапни наводнения, които доведоха до смъртта на четирима души и оставиха двама в неизвестност в Раджгарх.

Препоръчано

„Спасителните операции продължават, за да бъдат открити изчезналите лица,“ каза по телефона за Anadolu районният служител на Рамбан Мохамед Аляс.

През последните няколко седмици обилните дъждове причиниха сериозни щети в региона, като броят на загиналите надхвърли 80 души, а повече от 30 души са в неизвестност.

Десетки сгради също са повредени, ключови пътни връзки са разрушени, а много ниско разположени райони са залети от внезапни наводнения.

Жителите в региона са посъветвани да бъдат внимателни в районите, податливи на свлачища и наводнения.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us