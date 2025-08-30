Най-малко 11 души загинаха, а двама са в неизвестност след свлачище и проливен дъжд в районите Реаси и Рамбан в индийския администриран Кашмир, съобщиха официални лица.

Полицейски служител каза по телефона за Anadolu, че седем членове на едно семейство са загинали в местното село Бхаддър в район Реаси, когато свлачище е затрупало дома им рано сутринта.

„Това е трагичен инцидент; всички членове на семейството са загинали, а телата им са открити,“ заяви служителят.

Екипи за спасяване, включително полиция и Държавната служба за реагиране при бедствия (SDRF), са изпратени за спасителни и помощни операции в района.

В друг инцидент в район Рамбан, проливен дъжд предизвика внезапни наводнения, които доведоха до смъртта на четирима души и оставиха двама в неизвестност в Раджгарх.