Ръководителят на външната политика на Европейския съюз Кая Калас заяви в събота, че не е възможно да си представим връщането на замразените руски активи в рамките на блока заради войната в Украйна, освен ако Москва не е платила репарации.

"Не можем да си представим, че ... ако ... има прекратяване на огъня или мирно споразумение, тези активи да бъдат върнати на Русия, ако те не са платили за репарациите," каза тя пред репортери преди среща на външните министри на ЕС в Копенхаген.

ЕС съобщава, че около 210 милиарда евро (245,85 милиарда долара) руски активи са замразени в блока в рамките на санкциите, наложени на Москва заради инвазията в Украйна.

Украйна и някои страни от ЕС, включително Полша и балтийските държави, призоваха ЕС да конфискува активите и да ги използва за подкрепа на Киев.