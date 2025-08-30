СВЯТ
2 мин. четене
ЕС няма да върне замразените руски средства, докато не бъдат изплатени репарации на Украйна
Руските активи в ЕС остават замразени, тъй като върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас подчерта, че репарации трябва да бъдат изплатени на Украйна, преди средствата да бъдат върнати.
ЕС обсъжда използването на замразените руски средства след войната в Украйна. [Архивна снимка] / AP
30 август 2025

Ръководителят на външната политика на Европейския съюз Кая Калас заяви в събота, че не е възможно да си представим връщането на замразените руски активи в рамките на блока заради войната в Украйна, освен ако Москва не е платила репарации.

"Не можем да си представим, че ... ако ... има прекратяване на огъня или мирно споразумение, тези активи да бъдат върнати на Русия, ако те не са платили за репарациите," каза тя пред репортери преди среща на външните министри на ЕС в Копенхаген.

ЕС съобщава, че около 210 милиарда евро (245,85 милиарда долара) руски активи са замразени в блока в рамките на санкциите, наложени на Москва заради инвазията в Украйна.

Украйна и някои страни от ЕС, включително Полша и балтийските държави, призоваха ЕС да конфискува активите и да ги използва за подкрепа на Киев.

Но водещи държави в ЕС като Франция и Германия — заедно с Белгия, която държи по-голямата част от активите — отхвърлиха подобни призиви.

Те посочиха, че ЕС е предвидил бъдещите печалби от активите за изплащане на подкрепа за Украйна и поставиха под въпрос дали има правна основа за тяхната конфискация.

Дипломати казват, че дебатът сега се насочва към това как средствата могат да бъдат използвани, след като войната в Украйна приключи.

