Пакистанските власти евакуираха над един милион души от домовете им в провинция Пенджаб тази седмица, след като най-тежките наводнения за последните близо 40 години заляха стотици села, унищожавайки инфраструктура и земеделие.
Бедственната ситуацията възникна поради проливните мусонни дъждове и изпускането на вода от язовирите в съседна Индия след преливането на трите големи реки – Рави, Сутледж и Чинаб, които текат към източната пакистанска провинция. Властите бяха принудени да пробият бреговете на реките в някои райони, което доведе до наводняването на над 1400 села, съобщи в четвъртък Служба за управление на бедствия в Пенджаб.
Жителите на Кадирабад газеха през вода до гърдите, след като река Ченаб преля. Властите заявиха, че наводненията са се влошили поради изпускането на вода от индийските язовирите в реките Рави, Сутледж и Ченаб.
Премиерът Шехбаз Шариф, който посети засегнатите райони заедно с федерални министри и главният министър на Пенджаб, Мариам Наваз Шариф, подчерта спешната необходимост от нови водни резервоари за справяне с повтарящите се предизвикателства.
„За съжаление, Пакистан е една от 10-те страни, които са най-засегнати от изменението на климата. През следващите години въздействието им ще нарастне, така че се нуждаем от незабавни действия, за да овладеем ситуацията“, заяви той по време на посещението.
Наводненията в Пенджаб, който е дом на половината от населението на Пакистан и ключов производител на пшеница, ориз и памук, тази седмица отнеха живота на 12 души. От юни досега предизвиканите от мусонни дъждове наводнения в Пакистан взеха над 800 жертви.
В четвъртък сутринта водите на река Ченаб застрашиха от пробване 1000-метровата язовирна стена при Кадирабад, който регулира потока на реката. Властите умишлено взривиха част от речния бряг, за да може вода да изте в близките ниви и да се предотврати срутването в язовира.
„Избегнахме заплахата“, заяви говорител на Служба за управление на бедствия в Пенджаб. До четвъртък следобед водният поток на язовира е спаднал до около 755 000 кубически фута в секунда и за една нощ се доближи до капацитета му от 800 000 кубически фута в секунда.
Властите обвиниха за тежките наводнения променящите се метеорологични модели. През 2022 г. безпрецедентните мусонни дъждове отнеха живата на най-малко 1000 души и опустошиха посеви, пътища и мостове.
Ръководителят на Националната агенция за управление на бедствия в Пакистан, Инам Хайдер Малик, заяви, че тазгодишните наводнения са резултат от сливането на метеорологични системи от изток, юг и запад. Министърът на планирането Ахсан Икбал каза, че климатичната криза „е новата нормалност, но, тя не е неуправляема“.