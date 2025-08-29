СВЯТ
3 мин. четене
Пакистан евакуира над милион души поради невиждани от десетилетия наводнения в Пенджаб
Наводненията са обхванали над 1432 в източната провинция, а водите са унищожили реколтата и са залелие домове и бизнеси
Пакистан евакуира над милион души поради невиждани от десетилетия наводнения в Пенджаб
Наводненията в Пенджап са обхванали 1432 села по поречието на реките / AP
29 август 2025

Пакистанските власти евакуираха над един милион души от домовете им в провинция Пенджаб тази седмица, след като най-тежките наводнения за последните близо 40 години заляха стотици села, унищожавайки инфраструктура и земеделие.

Бедственната ситуацията възникна поради проливните мусонни дъждове и изпускането на вода от язовирите в съседна Индия след преливането на трите големи реки – Рави, Сутледж и Чинаб, които текат към източната пакистанска провинция. Властите бяха принудени да пробият бреговете на реките в някои райони, което доведе до наводняването на над 1400 села, съобщи в четвъртък Служба за управление на бедствия в Пенджаб.

Жителите на Кадирабад газеха през вода до гърдите, след като река Ченаб преля. Властите заявиха, че наводненията са се влошили поради изпускането на вода от индийските язовирите в реките Рави, Сутледж и Ченаб.

Премиерът Шехбаз Шариф, който посети засегнатите райони заедно с федерални министри и главният министър на Пенджаб, Мариам Наваз Шариф, подчерта спешната необходимост от нови водни резервоари за справяне с повтарящите се предизвикателства.

„За съжаление, Пакистан е една от 10-те страни, които са най-засегнати от изменението на климата. През следващите години въздействието им ще нарастне, така че се нуждаем от незабавни действия, за да овладеем ситуацията“, заяви той по време на посещението.

Наводненията в Пенджаб, който е дом на половината от населението на Пакистан и ключов производител на пшеница, ориз и памук, тази седмица отнеха живота на 12 души. От юни досега предизвиканите от мусонни дъждове наводнения в Пакистан взеха над 800 жертви.

Препоръчано

В четвъртък сутринта водите на река Ченаб застрашиха от пробване 1000-метровата язовирна стена при Кадирабад, който регулира потока на реката. Властите умишлено взривиха част от речния бряг, за да може вода да изте в близките ниви и да се предотврати срутването в язовира.

„Избегнахме заплахата“, заяви говорител на Служба за управление на бедствия в Пенджаб. До четвъртък следобед водният поток на язовира е спаднал до около 755 000 кубически фута в секунда и за една нощ се доближи до капацитета му от 800 000 кубически фута в секунда.

Властите обвиниха за тежките наводнения променящите се метеорологични модели. През 2022 г. безпрецедентните мусонни дъждове отнеха живата на най-малко 1000 души и опустошиха посеви, пътища и мостове.

Ръководителят на Националната агенция за управление на бедствия в Пакистан, Инам Хайдер Малик, заяви, че тазгодишните наводнения са резултат от сливането на метеорологични системи от изток, юг и запад. Министърът на планирането Ахсан Икбал каза, че климатичната криза „е новата нормалност, но, тя не е неуправляема“.

СвързаниTRT Global - Pakistan flood death toll tops 300 as heavy rains continue to batter north
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us