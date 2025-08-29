Пакистанските власти евакуираха над един милион души от домовете им в провинция Пенджаб тази седмица, след като най-тежките наводнения за последните близо 40 години заляха стотици села, унищожавайки инфраструктура и земеделие.

Бедственната ситуацията възникна поради проливните мусонни дъждове и изпускането на вода от язовирите в съседна Индия след преливането на трите големи реки – Рави, Сутледж и Чинаб, които текат към източната пакистанска провинция. Властите бяха принудени да пробият бреговете на реките в някои райони, което доведе до наводняването на над 1400 села, съобщи в четвъртък Служба за управление на бедствия в Пенджаб.

Жителите на Кадирабад газеха през вода до гърдите, след като река Ченаб преля. Властите заявиха, че наводненията са се влошили поради изпускането на вода от индийските язовирите в реките Рави, Сутледж и Ченаб.

Премиерът Шехбаз Шариф, който посети засегнатите райони заедно с федерални министри и главният министър на Пенджаб, Мариам Наваз Шариф, подчерта спешната необходимост от нови водни резервоари за справяне с повтарящите се предизвикателства.

„За съжаление, Пакистан е една от 10-те страни, които са най-засегнати от изменението на климата. През следващите години въздействието им ще нарастне, така че се нуждаем от незабавни действия, за да овладеем ситуацията“, заяви той по време на посещението.

Наводненията в Пенджаб, който е дом на половината от населението на Пакистан и ключов производител на пшеница, ориз и памук, тази седмица отнеха живота на 12 души. От юни досега предизвиканите от мусонни дъждове наводнения в Пакистан взеха над 800 жертви.