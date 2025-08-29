Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви в четвъртък, че страната му няма да се преклони пред чужди сили, докато напрежението със САЩ се засилва заради решението на президента Доналд Тръмп да разположи военни сили в Карибския регион.
Говорейки на военна церемония в Каракас, облечен в униформа, Мадуро директно се обърна към потенциалната намеса на САЩ.
„Няма начин те да влязат във Венецуела“, каза той, описвайки текущия натиск като фактор, който укрепва правителството му.
Мадуро характеризира последните действия на САЩ като обсадни и тормозещи, които нарушават Устава на ООН, като твърди, че тези мерки са се обърнали срещу тях.
„Днес, след 20 дни непрекъсната обсада, сме по-силни от вчера. Имаме повече национална и международна подкрепа“, заяви той.
Той благодари на президента на Колумбия Густаво Петро за разпореждането на разполагането на 25 000 войници в региона Кататумбо на Колумбия, описвайки този ход като обединение на Венецуела и Колумбия за мир и защита на техните територии.
Изпълнителната заповед на Тръмп разреши мащабни военни операции срещу латиноамериканските наркокартели, което доведе до разполагането на военноморска група в Карибите, включително подводница и седем военни кораба.
Военни служители съобщиха на CNN, че 4 000 морски пехотинци също ще бъдат изпратени в региона.
Мадуро, придружен от министъра на отбраната Владимир Падрино Лопес и висши командири, обеща по-рано този месец да защитава суверенитета на Венецуела, заявявайки, че никоя „империя“ не може да докосне „свещените земи“ на страната или тези на Южна Америка.