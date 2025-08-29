Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви в четвъртък, че страната му няма да се преклони пред чужди сили, докато напрежението със САЩ се засилва заради решението на президента Доналд Тръмп да разположи военни сили в Карибския регион.

Говорейки на военна церемония в Каракас, облечен в униформа, Мадуро директно се обърна към потенциалната намеса на САЩ.

„Няма начин те да влязат във Венецуела“, каза той, описвайки текущия натиск като фактор, който укрепва правителството му.

Мадуро характеризира последните действия на САЩ като обсадни и тормозещи, които нарушават Устава на ООН, като твърди, че тези мерки са се обърнали срещу тях.

„Днес, след 20 дни непрекъсната обсада, сме по-силни от вчера. Имаме повече национална и международна подкрепа“, заяви той.