Японските лидери подновиха призивите си за свят без ядрени оръжия, докато Япония отбеляза 80-годишнина от атомната бомбардировка на Хирошима от страна на САЩ.

Министър-председателят Шигеру Ишиба потвърди ангажимента на Япония към глобалното ядрено разоръжаване и подчерта, че Япония е единствената страна, претърпяла атомни бомбардировки по време на война, съобщи телевизия NHK.

„Когато посетих Мемориалния музей на мира в Хирошима, отново се убедих, че тези непоносими страдания и спомени не трябва да бъдат забравени и трябва да бъдат предавани на бъдещите поколения“, заяви той пред участниците в церемония, проведена в Мемориалния парк на мира в град Хирошима в сряда.

„Изминаха осемдесет години откакто атомната бомба беше пусната над Хирошима, превръщайки този град в изгоряла пустош за миг, и с най-голямо уважение изказах искрените си съболезнования на душите на загиналите“, добави той по-късно в социалната мрежа Екс.

В речта си кметът на Хирошима Казуми Мацуи предупреди за „ускорена тенденция към военно натрупване по света“ на фона на войната на Русия в Украйна и израелската офанзива в Газа.

„Тези развития грубо пренебрегват уроците, които международната общност трябваше да научи от трагедиите в историята“, каза той.

Церемонията започна в 8:15 часа местно време (23:15ч. GMT във вторник) - точният час, в който САЩ пускат атомната бомба над Хирошима на 6 август 1945 г.

Броят на оцелелите намалява

Взривът унищожи града и отне живота на около 140 000 души до края на същата година. Хиляди други страдат от заболявания, свързани с радиацията, през следващите десетилетия.