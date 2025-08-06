Японските лидери подновиха призивите си за свят без ядрени оръжия, докато Япония отбеляза 80-годишнина от атомната бомбардировка на Хирошима от страна на САЩ.
Министър-председателят Шигеру Ишиба потвърди ангажимента на Япония към глобалното ядрено разоръжаване и подчерта, че Япония е единствената страна, претърпяла атомни бомбардировки по време на война, съобщи телевизия NHK.
„Когато посетих Мемориалния музей на мира в Хирошима, отново се убедих, че тези непоносими страдания и спомени не трябва да бъдат забравени и трябва да бъдат предавани на бъдещите поколения“, заяви той пред участниците в церемония, проведена в Мемориалния парк на мира в град Хирошима в сряда.
„Изминаха осемдесет години откакто атомната бомба беше пусната над Хирошима, превръщайки този град в изгоряла пустош за миг, и с най-голямо уважение изказах искрените си съболезнования на душите на загиналите“, добави той по-късно в социалната мрежа Екс.
В речта си кметът на Хирошима Казуми Мацуи предупреди за „ускорена тенденция към военно натрупване по света“ на фона на войната на Русия в Украйна и израелската офанзива в Газа.
„Тези развития грубо пренебрегват уроците, които международната общност трябваше да научи от трагедиите в историята“, каза той.
Церемонията започна в 8:15 часа местно време (23:15ч. GMT във вторник) - точният час, в който САЩ пускат атомната бомба над Хирошима на 6 август 1945 г.
Броят на оцелелите намалява
Взривът унищожи града и отне живота на около 140 000 души до края на същата година. Хиляди други страдат от заболявания, свързани с радиацията, през следващите десетилетия.
Три дни след бомбата „Малчуганът“ (Little Boy), на 9 август, друга атомна бомба уби 74 000 души в Нагасаки. Императорска Япония капитулира на 15 август, с което завършва Втората световна война. Днес Хирошима е процъфтяващ метрополис с население от 1,2 милиона души, но спомените за атаките продължават да живеят в спомените на мнозина.
В навечерието на церемонията около 55 000 души започват да се събират, за да отдадат почит на жертвите пред кенотафа (надгробния паметник)..
Казуми Мацуи постави обновен списък с имената на жертвите в кенотафа на парка. Броят им вече е 349 246.
Още преди изгрев, семейства на загинали също пристигат, за да се помолят. 96 годишната Йошие Йокояма, която пристига в инвалидна количка със своя внук, споделя пред репортери, че родителите и баба ѝ и дядо ѝ са били жертви на бомбата.
„Дядо ми почина скоро след бомбардировката, докато баща ми и майка ми починаха след като развиха рак. Родителите на съпруга ми също починаха, така че той не успя да ги види отново, когато се върна от фронта след войната. Хората все още страдат“, добави тя.
В церемонията в сряда участваха представители на рекордните 120 държави и територии, включително за първи път Тайван и Палестина. Съединените щати — които никога не са поднесли официално извинение за бомбардировките — са представени от своя посланик в Япония. Русия и Китай отсъстват.
В своето обръщение за мир, кметът Мацуи призова световните лидери да посетят Хирошима и да станат свидетели на разрушенията, причинени от ядрените оръжия. Той призова за изграждането на нова международна рамка за сигурност, основана на диалог и доверие.
С намаляващия брой на оцелелите от атомните бомбардировки на Хирошима и Нагасаки - по-малко от 100 000 души, със средна възраст над 86 години - официални лица и активисти подчертават спешната необходимост от запазването на техните истории за бъдещите поколения.