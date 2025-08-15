СВЯТ
2 мин. четене
Тръмп призова журналистите да бъдат допуснати в Газа
Президентът на САЩ подкрепя призивите за независим достъп на медиите до разкъсания от геноцид анклав.
Тръмп призова журналистите да бъдат допуснати в Газа
Тръмп заявява, че журналистите трябва да бъдат допускани в Газа. / AP
15 август 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал журналистите да получат достъп до обсадената Газа, за да станат свидетели и да отразят хуманитарните условия там.

Израел е забранил на чуждестранни репортери да влизат в Газа от началото на конфликта през октомври 2023 г., освен ако не са придружени от израелски военни.

"Бих искал това да се случи. Разбира се," каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в четвъртък.

"Бих бил напълно съгласен журналистите да отидат. И това е много опасна позиция, както знаете, ако сте журналист, но бих искал да го видя."

Препоръчано

Коментарите на Тръмп идват няколко дни след като повече от 100 журналисти, фотографи и военни кореспонденти от цял свят подписаха петиция, с която настояват за "незабавен и неограничен" достъп на чуждестранни журналисти за независимо отразяване на събитията в Газа.

Петицията, част от инициативата "Право на отразяване", основана от наградения военен фотограф Андре Лион, е подписана от видни фигури от световни медии, включително Алекс Крофорд (Sky News), Мехди Хасан, Кристиан Аманпур (CNN), Клариса Уорд и известния военен фотограф Дон Маккълин.

Подписалите петицията призовават Израел да позволи на чуждестранни журналисти да влизат в Газа, за да отразяват свободно и прозрачно, като заявяват, че забраната за международни медии от началото на войната е "явно нарушение на правото на обществото да бъде информирано."

Групи за свобода на пресата и хуманитарни организации многократно са призовавали Израел да премахне ограниченията, предупреждавайки, че липсата на независимо отразяване от Газа оставя глобалната общественост зависима от ограничени, одобрени от военните наративи и работата на малък брой местни журналисти, много от които са загинали в конфликта.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us