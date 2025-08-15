Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал журналистите да получат достъп до обсадената Газа, за да станат свидетели и да отразят хуманитарните условия там.

Израел е забранил на чуждестранни репортери да влизат в Газа от началото на конфликта през октомври 2023 г., освен ако не са придружени от израелски военни.

"Бих искал това да се случи. Разбира се," каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в четвъртък.

"Бих бил напълно съгласен журналистите да отидат. И това е много опасна позиция, както знаете, ако сте журналист, но бих искал да го видя."