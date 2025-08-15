Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал журналистите да получат достъп до обсадената Газа, за да станат свидетели и да отразят хуманитарните условия там.
Израел е забранил на чуждестранни репортери да влизат в Газа от началото на конфликта през октомври 2023 г., освен ако не са придружени от израелски военни.
"Бих искал това да се случи. Разбира се," каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в четвъртък.
"Бих бил напълно съгласен журналистите да отидат. И това е много опасна позиция, както знаете, ако сте журналист, но бих искал да го видя."
Коментарите на Тръмп идват няколко дни след като повече от 100 журналисти, фотографи и военни кореспонденти от цял свят подписаха петиция, с която настояват за "незабавен и неограничен" достъп на чуждестранни журналисти за независимо отразяване на събитията в Газа.
Петицията, част от инициативата "Право на отразяване", основана от наградения военен фотограф Андре Лион, е подписана от видни фигури от световни медии, включително Алекс Крофорд (Sky News), Мехди Хасан, Кристиан Аманпур (CNN), Клариса Уорд и известния военен фотограф Дон Маккълин.
Подписалите петицията призовават Израел да позволи на чуждестранни журналисти да влизат в Газа, за да отразяват свободно и прозрачно, като заявяват, че забраната за международни медии от началото на войната е "явно нарушение на правото на обществото да бъде информирано."
Групи за свобода на пресата и хуманитарни организации многократно са призовавали Израел да премахне ограниченията, предупреждавайки, че липсата на независимо отразяване от Газа оставя глобалната общественост зависима от ограничени, одобрени от военните наративи и работата на малък брой местни журналисти, много от които са загинали в конфликта.